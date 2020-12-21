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21 Ara 2020 - 21:21- Spor G: 21 Ara 2020 - 21:22

Nebil Uzun: Amatör ligler oynanmalı

Kocaelispor Kulübü Eski Başkanı ve Kocaeli Güneşspor Kulübü Başkanı Nebil Uzun, amatör maçların oynanması gerektiğini farklı bir önerme ile belirtti. Genç başkan, virüsün kapalı alanlarda daha kolay yayılmasına rağmen salon sporlarının faaliyetlerinin devam etmesine ancak açık alanda oynanan futbolun oynanmamasına anlam veremediğini belirtti.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Sağlığın en değerli hazine olduğu vurgulayarak sözlerine başlayan Nebil Uzun şu şekilde konuştu: İnsan sağlığına yönelik alınan tüm tedbirlerin destekçisiyiz. Pandemi dönemiyle birlikte alınan tüm önemlerin yanında olduk. En değerli hazinemiz sağlığımızdır. 2020 Mart ayından bugüne kadar uygulanan tedbirlere baktığımızda ise maalesef anlamsız uygulamalar olduğunu görmek de üzücü.

BİR YIL GERİYE GİTTİK

Covid virüsünün kapalı alanlarda daha fazla yayılması mümkünken salon sporlarının devam ettiğini görmek bir çelişki. Futbol sektöründe sadece profesyonel takım düzeyinde müsabaka yapıldığını görüyoruz. Gençlerin ligi oynatılmıyor, amatör liglerde de müsabaka oynanmadığı gibi antrenman da yapılamıyor. Yarınlarımız olan gençlerimiz bir yıldır gelişimleri adına hiç bir şey yapamıyor.

HER SPOR BRANŞI İÇİN ADALET

Salon sporları aktifken açık alanda spor yapanları eve hapsetmek mantıklı bir karar değil. Bu kararları alanların uygulamaları neye göre yaptığını anlamak da mümkün değil. Sadece gençlerimiz değil, futbol sektöründen hayatını idame ettiren binlerce insan var ve maalesef bu insanlar için hiç bir koruyucu tedbir de alınmıyor. Tek temennimiz, en azından bundan sonraki süreçte daha akla ve mantığa yatkın, her spor branşı için adaletli karar alınmasıdır.
# Spor

21 Ara 2020 - 21:21 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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