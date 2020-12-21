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21 Ara 2020 - 22:49- Gündem G: 21 Ara 2020 - 22:51

Kartepe beyaza büründü!

İstanbul’a yakınlığı ile bilinen Kartepe'nin yüksek kesimleri beyaza büründü.
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Kartepe'de kış mevsiminde kayak tutkunlarının akınına uğrayan Samanlı Dağları’na mevsimin ilk karı yağdı. İstanbul’a yakınlığı ile bilinen Kartepe’de akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde devam ediyor. Yağan kar ile birlikte bölge beyaza büründü.
# İstanbul

21 Ara 2020 - 22:49 - Gündem

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