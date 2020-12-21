Kocaelispor’da şok karar! İsmail Araç’ın görevi değişti

Kocaelispor’da bu akşam (Pazartesi) yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Kulübün mali asbaşkanlığı görevini başarı ile yürüten İsmail Araç’ın yeni görevi Ar-Ge oldu. Engin Koyun başkanlığında toplanan yönetimde İsmail Araç ile ilgili alınan kararın nedeni sorgulanıyor. Araç’ın görev değişikliğini Engin Koyun’un yaptığı gelen haberler arasında.
MURAT BARIŞ İKİNCİ BAŞKANVEKİLİ OLDU
Öte yandan Koyun ile Barış gündüz saatlerinde bir araya gelmişti. Kocaelispor’da daha önce İdari ve İşler Sorumlusu olan Murat Barış toplantının ardından 2. Başkanvekili görevine getirildi. İsmail Araç’ın yerine ise yeni yöneticilerden Selvi Güneş getirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.