Rakip Hacettepe… Seri sürsün Körfez’im!

2. Lig Beyaz Grup’ta Çarşamba günü sahasında grubun iddialı takımlarından Uşakspor’u Benhur ve Taha Batuhan’ın golleri ile 2-0 mağlup eden Kocaelispor yarın (Cumartesi) Hacettepespor ile deplasmanda karşılaşacak. Ankara’daki kritik maç öncesi yeşil siyahlılarda eksik futbolcu bulunmuyor. Kart sınırındaki Muhammed’in ise dikkatli olması gerekiyor. Maç saat 13.00’te başlayacak.

GENÇ VE KOŞAN BİR TAKIM

11 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi sonrası topladığı 20 puanla 9. sırada yer alan Kocaelispor, Etimesgut Atatürk Stadı’ndaki maçtan mutlak 3 puan hedefliyor. 15 maç sonunda sadece 2 galibiyet elde eden Başkent temsilcisi 3 beraberlik ve 10 da yenilgi aldı. Kağıt üzerinde Kocaelispor ağır favori olarak görünse de genç ve koşan bir takım olan Hacettepe karşısında yeşil siyahlıların erken gol bulup oyunun kontrolünü eline geçirmesi gerekiyor.

KAZANAN KADRO SAHADA

Teknik Direktör Erhan Altın’ın 2-0 kazanılan Uşakspor maçının 11’ini sahaya sürmesi bekleniyor. Buna göre yeşil siyahlılar kalede Bayram, savunmada Semih, Gökhan, Taha Batuhan ve Kemal Can, önlerinde Murat Cem ve Muhammed, sağda Benhur, solda Bahattin, forvete yakın bölgede İrfan ve ileride de Batuhan Er ile sahadaki yerini alması bekleniyor.

15 MAÇTA 2 GALİBİYETLERİ VAR

22 yaş ortalamasına sahip olan ve son 3 maçını kaybeden Hacettepespor bu 3 maçta kalesinde 9 gol gördü ve fileleri hiç sarsamadı. Gümüşhane ve Şanlıurfaspor’dan sonra 28 golle grubun en fazla gol yiyen üçüncü, 11 golle de en az gol atan dördüncü takımı olan Hacettepe’de Çayan sarı kart cezası olduğu için forma giyemeyecek.