Başiskele'ye ikinci mesire alanı geliyor

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü'nün seçim beyannamesinde de söz verdiği gibi ilçede yeşil alanları arttırarak zümrüt yeşili Başiskele'ye değer katıyor. Vatandaşların hem doğal bir ortamda spor ve yürüyüş yapabileceği hem de huzurla ve güvenle dinlenebileceği yeni bir mesire alanı daha ilçeye kazandırılıyor. Başkan Özlü'nün "Özümüz de sözümüz de Başiskele" sloganıyla belediye başkanlığı göreve başladıktan sonraki ilk icraatlerinden biri olan ve Koronavirüs salgınına rağmen tamamen belediyenin kendi imkanlarıyla yaptığı Döngel Vadisi Mesire Alanı, Başiskeleliler'den büyük takdir topladı. Başiskeleli hemşehrilerinden olumlu dönüşler alan Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, Altınkent Vadisi Mesire Alanı için kolları sıvadı.

YAKLAŞIK 2000 METRELİK YÜRÜYÜŞ YOLU

Ekibiyle birlikte Altınkent Vadisi'nde incelemelerde bulunan Başkan Özlü, yaklaşık 2000 metre yürüyüş yolundan oluşacak vadiyi baştan sona kadar gezdi. Vadinin doğal güzellikleri ve zenginlikleri korunarak yapılacak mesire alanı projesi hakkında ilgili ekibinden brifing alan Başkan M. Yasin Özlü, komşularının ihtiyaçlarına karşılık verecek mesire alanının çalışmalara hemen başlanması talimatı verdi.

"İNSANA VE DOĞAYA SAYGILI BİR BELEDİYECİLİK YAPIYORUZ"

Başkan Özlü konuyla yaptığı açıklamada, "İnsana, doğaya ve tüm canlılara saygılı bir belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz yeşil alan ve park projelerimiz doğrultusunda çocuklarımızın ve komşularımızın keyifle vakit geçirebilecekleri, doğal ortamda spor ve yürüyüş yapacağı ikinci mesire alanımızı kentimize katmak için Altınkent Vadisi'nde çalışmalarımıza başladık. Koronavirüs Salgını'na rağmen kısa bir sürede tamamen kendi imkanlarımızla yaptığımız Döngel Vadisi Mesire Alanımızı halkımız çok beğendi ve bizlere büyük bir teveccüh gösterdiler. Şimdi zümrüt yeşili kentimize ve her şeyin en güzelini hak eden halkımıza gönülden hizmete devam ederek bu güzel mesire alanımızı gelecek bahar aylarında halkımızın hizmetine sunacağız inşallah." dedi.