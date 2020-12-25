TEM’de 3 araç çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Körfez TEM Otoyolu Kirazlıyalı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu Abdulkadir L. idaresindeki 06 MB 8002 plakalı Ford marka otomobil, İstanbul istikametinde seyir halindeyken aniden yavaşlayan bir araca çarpmamak için manevra yaptı. Aniden şerit değiştiren otomobil, Şerafettin D. yönetimindeki 06 JSL 27 plakalı tır ve İkram A. idaresindeki 06 AR 4944 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde bulunan Suriye uyruklu Muhammed T. yaralandı.
TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Muhammed T. hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otomobilde bulunan kadın ve çocuklar ise büyük panik yaşadı. Olay yerine gelen Karayolları personeli kucağına aldığı küçük bir çocuğu ve yakınlarını araca bindirerek otoyoldan götürdü. Kaza sebebi ile TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğunluk oluştu. Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından araçların kaldırılmasının ardından yolda trafik normale döndü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.