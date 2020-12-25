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25 Ara 2020 - 14:49- Gündem G: 25 Ara 2020 - 14:50

Türk Sağlık-Sen’den Başhekim Güneş’e suç duyurusu

Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker, sağlık çalışanları ve avukatları ile birlikte dün Darıca Farabi Hastanesi Başhekimi Mustafa Güneş hakkında Gebze Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, geçtiğimiz haftalarda Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki personelin görevleri dışında çalışmaya zorlandıklarını iddia etmiş Çeker’in açıklamaları sonrası iddialara cevap veren hastane Başhekimi Mustafa Güneş, sendikaya bağlı hastane personelinin bu dönemde mücadeleden kaçtığını ifade etmişti. Güneş’in açıklamalarına tepki gösteren Sendika Başkanı Ömer Çeker, Türkiye Kamu Sen Kocaeli İl Temsilcisi Orhan Kütük, 16 sağlık çalışanı dün avukatları ile birlikte Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mustafa Güneş hakkında dün Gebze Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundular. Güneş’in ifadeleri ile ilgili hakaret, tehdit, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçları işlediği gerekçesiyle dava açılması istendi.

KIRMIZI ÇİZGİMİZ”

Gebze adliyesi önünde basın açıklaması yapan Çeker, “Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi olarak çalışanların hak ve menfaatleri doğrultusunda zaman zaman açıklama, eylem ve kurumlara resmi başvurularda bulunuyoruz. Mahkemelerde davalar açıyoruz. Çünkü bizim sendika anlayışımız hakkın yanında olma ve hakkı savunma anlayışıdır. Sendikamızın bir diğer özelliği de kurulduğu günden bugüne milli olmasıdır. Devletin ve milletin birliği kırmızı çizgimizdir” dedi.

HAİNLERE KAPIMIZ KAPALIDIR”

Bizim kapımız herkese açıktır diyerek konuşmasına devam eden Çeker, “Bir istisna hariç. Devletin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğüyle derdi olan vatan hainlerine karşı kapılarımız kapalıdır. Çünkü biz haini sevmeyiz. Hainlik ve ihanet konusunda biz bu kadar hassasken yaptığımız çalışmalardan rahatsız olan, sözde idareci şahıs bize sosyal medya hesabı üzerinden vatan hainliği kışkırtıcı bir çok çirkin ithamlarda bulunmuştur” dedi.

HESAP SORARIZ”

Başkan Çeker açıklamasının devamında, “Bizim vatan sevgimizi tartmaya, vatana, millete ve devlete bağlılığımızı ölçmeye hiç kimsenin kalibresi yetmez. Darıca Farabi Devlet Hastanesi Başhekimi attığın iftirayı sana, yazına yorum yazanlara, beğeni atanlara misli ile iade ediyoruz. Bugün hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Tehdit, hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve iftira suçlarını içeren şikâyet dilekçemizi Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına veriyoruz. Biz kimsenin ettiğinin yanına bırakmayız. Tüm demokratik platformlarda ve hukuk düzeninde hesap sorarız. Herkes bunu böyle bilsin” diyerek şikayet dilekçelerini Gebze Cumhuriyet Savcılığına teslim ettiler.

# eğitim, Kocaeli, Gebze, açıklama

25 Ara 2020 - 14:49 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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