CHP Kocaeli’den DGD-SEN’li Migros işçilerine tam destek

Şekerpınar Migros Depo’da artan koronavirüs vakalarına rağmen çalıştırılmaya devam edilen diğer yandan Depo Liman Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) üye oldukları gerekçesiyle ücretsiz izne çıkartılan emekçilerin gerçekleştirdiği eyleme CHP Kocaeli’den destek geldi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, İl Yönetim Kurulu üyeleri, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, CHP Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş, CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak, CHP Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, CHP Körfez İlçe Başkanı Bülent Yıldız, Şekerpınar’daki depo önünde seslerini duyuran emekçilerin taleplerini dinledi. İ

İŞÇİLERİN YANINDA, HAK GASPININ KARŞISINDAYIZ

şçilerin hak gasplarının kabul edilemez olduğunu ifade eden CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, “Asgari ücretle geçinmenin mümkün olmadığı bu dönemde ücretsiz izne çıkartılarak emekçilerin açlığa mahkum edilmesini kabul etmiyoruz. Pandemi döneminde işçilerimize, emekçilerimize daha fazla sahip çıkmamız gerekirken, iktidarın “Kuru ekmek yiyorlarsa o zaman aç değiller” söylemini şiar edinip hak gaspı yapan herkesin karşısındayız” ifadelerini kullandı.