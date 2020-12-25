Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
25 Ara 2020 - 14:57- Siyaset G: 25 Ara 2020 - 14:58

CHP Kocaeli’den DGD-SEN’li Migros işçilerine tam destek

Ücretsiz izne çıkartılan Şekerpınar Migros Depo işçilerinin eylemine destek veren CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, “Kuru ekmek yiyorlarsa o zaman aç değiller” söylemini şiar edinip hak gaspı yapan herkesin karşısındayız” dedi

mask

Şekerpınar Migros Depo’da artan koronavirüs vakalarına rağmen çalıştırılmaya devam edilen diğer yandan Depo Liman Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) üye oldukları gerekçesiyle ücretsiz izne çıkartılan emekçilerin gerçekleştirdiği eyleme CHP Kocaeli’den destek geldi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, İl Yönetim Kurulu üyeleri, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, CHP Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş, CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak, CHP Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, CHP Körfez İlçe Başkanı Bülent Yıldız, Şekerpınar’daki depo önünde seslerini duyuran emekçilerin taleplerini dinledi. İ

İŞÇİLERİN YANINDA, HAK GASPININ KARŞISINDAYIZ

şçilerin hak gasplarının kabul edilemez olduğunu ifade eden CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, “Asgari ücretle geçinmenin mümkün olmadığı bu dönemde ücretsiz izne çıkartılarak emekçilerin açlığa mahkum edilmesini kabul etmiyoruz. Pandemi döneminde işçilerimize, emekçilerimize daha fazla sahip çıkmamız gerekirken, iktidarın “Kuru ekmek yiyorlarsa o zaman aç değiller” söylemini şiar edinip hak gaspı yapan herkesin karşısındayız” ifadelerini kullandı.

# Körfez, Derince, Kocaeli, koronavirüs, Gebze, destek

25 Ara 2020 - 14:57 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
AK Gençlerden çocuklara hediye mask
AK Gençlerden çocuklara hediye
Bahçeli'den Akşener'e: Dön evine, bitsin bu çile mask
Bahçeli'den Akşener'e: Dön evine, bitsin bu çile
Otlayan keçilere sordu: “Yapsınlar mı buraya bir teleferik?” mask
Otlayan keçilere sordu: “Yapsınlar mı buraya bir teleferik?”
CHP’li İşeri: Tedbirleri arttırmalıyız mask
CHP’li İşeri: Tedbirleri arttırmalıyız
YRP Başiskele: Borç demek ‘zam üstüne zam’ demek mask
YRP Başiskele: Borç demek ‘zam üstüne zam’ demek
SP’li Aksu: Belediyede taşeron işçiler eziliyor mask
SP’li Aksu: Belediyede taşeron işçiler eziliyor
Anket Asgari ücret ne kadar olmalı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Su kesintisi öncesi kombileri kontrol etmeyi unutmayın! mask
Su kesintisi öncesi kombileri kontrol etmeyi unutmayın!
Kocaeli'de iki gün sular kesilecek mask
Kocaeli'de iki gün sular kesilecek
Vatandaş istedi, İzmit Belediyesi gerçekleştirdi mask
Vatandaş istedi, İzmit Belediyesi gerçekleştirdi
İki genç kızın dehşet anları mask
İki genç kızın dehşet anları
Darıca’dan da grev kararı çıktı mask
Darıca’dan da grev kararı çıktı
Pişmaniyeciler alanı 6 bin liraya gitti mask
Pişmaniyeciler alanı 6 bin liraya gitti

GALERİ

BARO’ya 12 taze kan mask
BARO’ya 12 taze kan
Bu takside ne para geçiyor, ne yolcu taşıyor mask
Bu takside ne para geçiyor, ne yolcu taşıyor
D-100’de 5 araç birbirine girdi: 1 yaralı mask
D-100’de 5 araç birbirine girdi: 1 yaralı
DEAŞ’ın tetikçisi ve istihbaratçısı Kocaeli’de yakalandı mask
DEAŞ’ın tetikçisi ve istihbaratçısı Kocaeli’de yakalandı
Kocaelispor - Uşakspor 2-0 mask
Kocaelispor - Uşakspor 2-0
Kocaeli'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı mask
Kocaeli'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL