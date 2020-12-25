Bakan Kurum Kocaeli’nin en büyük kentsel dönüşüm projesini başlattı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için bugün ilimize geldi. Önce Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile birlikte Gebze Millet Bahçesi alanını gezen Bakan Kurum daha sonra Derince’ye geçerek eski İsmetpaşa Stadı alanına yapılacak olan Derince Millet Bahçesinde ilk fidan dikimini gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Bakan Kurum ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit’te bulunan Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezine giderek Cedit Kentsel Dönüşüm projesi startı için ortak basın açıklaması düzenledi.

PROTOKOL TAM KADRO

Basın açıklamasına Bakan Kurum ve Büyükakın’ın yanı sıra TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Vali Seddar Yavuz, Bakan Yardımcısı Fatma Varank, İLBANK Genel Müdürü Yusuf Büyük, Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Kırılmaz, CHP’li İzmit Belediyesi hariç ilçe belediye başkanları, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürü Vedat Gürgen, Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Ardal Kayapınar, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyüp Karahan, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz ve Büyükşehir Belediyesi Bürokratları katıldı.

“KOCAELİ’NİN EVLADI GİBİ”

Kocaeli’de faaliyete girecek olan projelerin tanıtım videolarının izletilmesi sonrası başlayan toplantıda ilk konuşmayı Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın gerçekleştirdi. Şehrimizin meseleleri ile bu kentin evladı gibi ilgilenip sahip çıktınız diyerek konuşmasına başlayan Başkan Büyükakın, “Kendimizi hiç yalnız hissetmedik. Şehrimizin meselelerini ne zaman size arz etsek önümüzü yaklaşımlar ile yol açtınız. Bugün iehrimzin12 ilçesinde de ciddi bir dönüşüm başlıyoruz. Darıca’nın altını üşüten getiriyoruz. Aynı şeklide Çayırova’da Millet Bahçesi projemize başladık. Çayırova’nın bir başka beklentisi ise yapılacak olan hastane onun için de arkadaşlarımız sağlık bakanlığı ile çalışıyor. Sabah da Gebze Millet Bahçesinin projesini izledi. Hünkar Çayırı mevkiinde ise alanı Gebze Belediyemize tahsis ettiniz burada çalışmalara başladık. Yakın zamanda buranın da ihalesini yaparak Gebze Hünkar Çayırı kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

“KENTİMİZE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK” Bakan Kurum’un kocaeli’de el attığı projeler için teşekkür eden Büyükakın, “ Körfez ilçemizde Samsunular Mahallesinde ve Kabakoz Mahallesinde depremden beri bekleyen dönüşüm meselemiz var. Orada da bir kentsel dönüşüm alanı oluşturduk. Gölcük’teki dönüşümü birazdan anlatacaksınız. Millet bahçesi şantiyesi de önümüzdeki günlerde kurulacak. Başiskele ve Kartepe ilçelerinde yapılacak olan Millet bahçeleri de kentimize katkı sağlayacak” dedi.

“İZMİT BELEDİYESİNE YÜKLENDİ”

Konuşmasını devamında isim vermeden İzmit Belediyesine yüklenen Başkan Büyükakın, “İzmit ilçesinde seçimden önce biz burayı yaparız diye vadedenlerin daha sonrasında ise biz burayı yapamayacağız, Burası bizim boyumuzu aşıyor diyenlerin size bizzat gelip size bunları ifade edenlerin bırakıp gittikten sonra birkaç konutluk proje ile şehre dönüşüm yapıyormuş gibi gösterenlerin aksine bugün gerçek bir dönüşüm projesini Büyükşehir Belediyemiz üstlendi. Büyükşehir belediyesinin katkısı sizin katkınızı yanında az kalır. Bu kente depreme dayanıklı konut üreteceğiz diyenlerin her ne demekse, dediklerinin yanı sıra bu konutların kentin gerçek sorunlarına çözüm olduğuna inanıyoruz” şeklinde konuştu.

“BELEDİYECİLİĞİN GÖRÜNTÜDEN İBARET OLMADIĞNI ÖĞRENCEKLER”

Hiçbir zaman ipe un sermedik diyen Büyükakın, “Nerede sorun varsa bu bizim sorunları deyip taşın altına elimiz koyduk. Evinde yemek pişirmekte aciz olanlar varsa gıda alamayan varsa onun da yardımına koştuk. Esnafa destek belediyenin işi değildir demedik yardıma koştuk. Birileri gibi askıda fatura gibi şeylerle uğraşmadık. Gövdemiz ile birlikte öğütücü taşların altına girdik. Onların sözcüleri manupüle etmeyi eksik kalmadı. Gökteki yıldızları da vaad etseler belediyeciliğin görüntüden ibaret olmadığını öğrenecekler” dedi.

“CEDİT İÇİN ÖNEMLİ BİR GÜN”

Konuşmasının devamında Teleferik projesine değinen Büyükakın, “Teleferik projesini kendimiz yapacak bütçemiz var. Geçmişte tramvayı yapamazsınız diyenleri biz o tramvaya bindirdik teleferiğe de bindireceğiz. Yaptığımız hizmetler vatandaşlarımız tarafında görülüyor. Bugün Cedit için önemli bir gün. Cedit’teki kardeşlerimiz buraya sahip çıkmamızı istediklerinde, seçimden önce burayı yaparız diyenler yapamıyoruz diye dediklerinde biz sahip çıkacağımızı söyledik. Sözümüzü tuttuk. İnsanı şartlarda yaşanabilecek son derece titiz bir çalışma ortaya çıktı” dedi.

“ŞANSLI BİR VALİYİM”

Ardından kürsüye Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde sessiz bir devrim yapıldığını ifade eden Vali Yavuz, “90’lı yıllarda İngiltere’de ki bahçeleri gördüğümüzde iç çekerdik. Şimdi millet bahçelerimiz var. 90’lı yıllarda Azerbaycan gözümüzün önünde işgal edilirken aradan geçen 27 yılda Azerbaycan’ın zaferi yeniden diriliş olarak ortaya çıkmıştır. Bu diriliş fark edildi, fark edilmesi ile birlikte bir kuşatma başladı. Allah’ın izni ile böyle çalışan bakanlarımız ve belediye başkanlarımız olduğu sürece bir daha geri dönmeyeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımızla çalışmak da bizim için büyük bir keyif, ben de şanslı bir valiyim” ifadelerini kullandı

“DEVLETİN GÜÇLÜ DAVASINDA KOCAELİ YANIMIZDA OLDU”

Ardından kürsüye çıkan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kocaeli’de yapılacak olan kentsel dönüşüm projelerinin müjdelerini teker teker saydı. Kocaeli’nin en büyük kentsel dönüşüm projesini başlatıyoruz diyerek konuşmasında başlayan Bakan Kurum, “Bizler şehirlerimiz bir beden olarak görüyoruz. Çevremizi millet bahçelerimizle, ekolojik koridorlarımızla, sıfır atık hareketimizle, doğal koruma alanı büyüklüğünün muhafaza eden projelerimizle şehirlerimizi bilim ve sağlığın merkezi olarak görüyoruz. Kocaeli’de dönüşümün bir parçasıdır. Devletimiz güçlü Türkiye davasında Kocaeli’mizin yanına olmuştur. Bizler Belediye başkanlarımızla valililerimizle sizlerle birlikte olaya devam edeceğiz” dedi.

“KOCAELİ’DE ÖNCELİĞİMZİ KENTSEL DÖNÜŞÜM”

Son 19 yılda Kocaeli’de 45 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Kurum, “Devam eden 1 milyar 700 bin liralık proje sahada devam ediyor. Depremden en büyük zararı gören Kocaeli’de önceliğimiz kentsel dönüşümdür. Cumhurbaşkanımız kentsel dönüşümü başlatırken bedeli ne olursa olsun demişti. Biz de bir buçuk milyon konutun dönüşümünü saplamış olduk. Her yıl 300 bin konutu dönüştürerek şehirlerimizi depreme hazır hale getirmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“DIŞARINDAN BİR GELİP YAŞASIN İSTEMİYORUZ”

Kocaeli’mizde de 9 riskli alanda çalışmalarımız süratli bir şekilde yürütüyoruz diyen Bakan Kurum, “Bugün çok uzun süredir üzerinde çalışılan İzmit Cedit Mahallesindeki 13 hektarlık bulunuyor. Cedit Mahallemizin şuan ki haline baktığımızda sokakların içinde sosyal ihtiyaçların giderilmediğini, itfaiyenin giremediği bir düzen içerisinde. Biz de hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın rızasını alarak TOKİ’mizi görevlendirdik. İzmit tarihinin en önemli kentsel dönüşüm açılımlarından biri için adım atıyoruz. Oldukça modern bir proje. Biz dışardan biri gelip yaşasın istemiyoruz, mevcut komşular birlikte yaşasın istiyoruz” dedi. ŞUBAT AYINDA TEMEL ATILIYOR

Projelerin Şubat ayı içinde tamamlanacağını ve ihale işlemlerinin başlanacağını ifade eden Kurum, “Toplam 982 konut için bismillah diyeceğiz. Vatandaşımıza sözümüzü tumanın gurunu yaşıyoruz. Cedit’in geleceği devletimizin güvencesi altındadır. Cedit’imizi yeni sağlam güvenli konutlarını şubat ayınca başlayıp 2022 yılında teslim etmeyi düşünüyoruz. Dilovası için de önemli bir adım atıyoruz. Bu yerleşim alanını daha yaşanır bir alana taşımak için söz vermiştik. Bugün itibari ile tavşancıldaki yeni rezerv alanına taşıyoruz. Projelermiz etaplar halinde hazırlandı. Şubat ayında ihalemizi yapacağız. 2021 yılının ilk yarısında 120 blok toplam bin 200 konut için başlayacağız” dedi.

TEHLİKELİ OLAN 2 BİN 500 KONUT DÖNÜŞECEK

Sözlerine devam eden Kurum, “Kömürcüler OSB’de dönüşümü tamalayacağız. İnşallah oradaki dönüşüm de tamamlayacağız. İnşallah OSB’nin dönüşümü de tamamlanacak. Bugün yine bir müjdemizi daha vatandaşlarımızla paylaşmıştık. Bir değerlendirme toplantısı yaptık. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yeni rezerv konutlar üreteceğiz. Vatandaşımızın oturmaması gereken, dönüşmesi acil olan konutlar için 500 konutumuzu İzmit’te 500 konutumuzu Körfez’de yapacağız. Kocaeli’de toplam 2 bin 500 konut üreteceğiz.Bedellerini yüzde 40’ı ile düşük vaadelerle ev sahibi olunabilecek yeni dönüşümler başlatıyoruz. Vatandaşın riskli olduğunu düşündüğümüz binalarda oturtmayacağız. Konutlarımız şimdiden tüm ilçelerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

“KOCAELİ’MİZDE DE MÜLKİYET SORUNU OLSUN İSTEMİYORUZ”

Kocaeli’mize çok büyük müjdelerle geldik diyen Bakan Kurum, “Gebze’mize de sabah uğradık. Gebze’deki Yavuz Selim ve Hürriyet Mahallelerinde yaşayan vatandaşların tapu sorunu var. Yüzde 56’sını bugüne kadar çözdük. Şimdi bu mahallelerin tamamında sorunun çözüleceği adımları attık. Adem Yavuz mahallesinde tapu problemleri var. Bunun da istişaresini yaptık. Biz Gebze’mizde Kocaeli’mizde de mülkiyet sorunu olsun istemiyoruz. Gereken adımları atmaya devam edeceğiz. Gebze’de Kirazpınar ve Arapçeşme Mahallesinde sağlıksız konutlar var. Bu bölümün kentsel dönüşümü için 700 hanelik bir rezerv projemiz var” dedi.

“MAĞDUR EDEREK ABAD OLANLARDAN OLMADIK”

Bakan Kurum, “Gölcük Dumlupınar Mahallesinde Sanayi Sitesi İnşaatlarımızı tamamladık. Burada kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Gölcük merkez ve Çayırova Mahallelerimizde riskli alanlara ait imar planlarını onayladı. Kandıramızda Roman vatandaşlarımızın yaşadığı Akdurak Mahallemiz var. İmar planları onaylandı. Kandıra’da TOKİ roman vatandaşlar için konutlar üretecek. İşte bunlar Kocaeli’nin büyük kentsel dönüşüm projeleridir. Kocaeli’mize teşekkür ediyoruz. Daha yaşanabilir bir Kocaeli için adımlarımızı kararlı bir şekilde atmaya devam edeceğiz. Biz şehirlerimize hep müjdelerle geldik. Vatandaşımızı mağdur ederek abad olanlardan olmadık. 2022 yılında sosyal konut projesi ürettik.

“YÖNETİCİLİĞİ ŞİKAYET MAKAMI OLARAK GÖRMEDİK”

Kocaeli’de inşaatına başlattığımız 2 buçuk milyon metrekare toplam 9 millet bahçesi yapıyoruz. Biz birileri gibi yöneticiliği şikayet etme makamı olarak görmedik. Biz yöneticiliği hizmet etme makamı olarak gördük. Eğer birinin sözü eserini gerisinde kalıyorsa o makam boşuna işgal ediliyordur. Bir seferberlik anlayışı ile projelerimiz AK Parti kadroları ile hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullanarak konuşmasını sonlandırdı.