İzmit Belediyesinden gelen duyuruya göre bir takım kişiler İzmit Belediyesi Başkan Yardımcılarının isimlerini kullanarak vatandaşlardan tablet parası istedi. Konuyla ilgili duyuruda bulunan İzmit Belediyesi ise,"İzmit Belediyesi olarak bu şekilde bir talebimiz kesinlikle olmamakla birlikte, vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Bu şekilde vatandaşlarımızdan bağış parası isteyen dolandırıcılar hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunduğumuzun tüm kamuoyu tarafından bilinmesini ister, sağlıklı günler dileriz" dedi.
25 Ara 2020 - 19:24- Gündem Güncelleme: 25 Ara 2020 - 19:27
İzmit Belediyesinin adını kullanarak vatandaşı dolandırıyorlar
İzmit Belediyesinin adını kullanarak vatandaşlardan bağış isteyen dolandırıcılar hakkında İzmit Belediyesi savcılığa başvurdu.
# İzmit
25 Ara 2020 - 19:24 - Gündem Yazdır
Muhabir Dilara Polat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.