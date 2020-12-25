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25 Ara 2020 - 19:24- Gündem G: 25 Ara 2020 - 19:27

İzmit Belediyesinin adını kullanarak vatandaşı dolandırıyorlar

İzmit Belediyesinin adını kullanarak vatandaşlardan bağış isteyen dolandırıcılar hakkında İzmit Belediyesi savcılığa başvurdu.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
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İzmit Belediyesinden gelen duyuruya göre bir takım kişiler İzmit Belediyesi Başkan Yardımcılarının isimlerini kullanarak vatandaşlardan tablet parası istedi.  Konuyla ilgili duyuruda bulunan İzmit Belediyesi ise,"İzmit Belediyesi olarak bu şekilde bir talebimiz kesinlikle olmamakla birlikte, vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Bu şekilde vatandaşlarımızdan bağış parası isteyen dolandırıcılar hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunduğumuzun tüm kamuoyu tarafından bilinmesini ister, sağlıklı günler dileriz" dedi.
# İzmit

25 Ara 2020 - 19:24 - Gündem

Muhabir Dilara Polat

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