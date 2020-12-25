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25 Ara 2020 - 19:26- Gündem G: 25 Ara 2020 - 20:32

Vaka sayıları düşüşte ama vefatlar yüksek

Ülkemizdeki koronavirüs salgınında vaka sayısı düşmeye devam ediyor. 25 Aralık tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 3 bin 199'u semptomatik olmak üzere 17 bin 543 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 118 bin 255'e yükseldi. Vefat sayısı ise 256 artarak 19 bin 371'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük  Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 25 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 3 bin 199'u semptomatik olmak üzere toplam 17 bin 543 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 256 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 371'e toplam vaka sayısı ise 2 milyon 118 bin 255'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN SAYISI 35 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 35 bin 511 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 970 bin 803'e yükseldi. Toplam test sayısı 23 milyon 426 bin 941'e, ağır hasta sayısı ise 4702'ye düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,1 oldu.

"AŞI KAMPANYASI SONUNA KADAR TEDBİRDE ISRAR EDELİM"

Bakan Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 3.199 yeni hastamız var. Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı. Ümidimiz bu iyileşmenin yakın zamanda kayıplarımızın sayısına da yansıması. Aşı kampanyası sonuna kadar tedbirde ısrar edelim" ifadelerini kullandı.
# koronavirüs

25 Ara 2020 - 19:26 - Gündem

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