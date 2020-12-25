Başkan Yıldızlı’dan Hamza bebek için anlamlı çağrı

Hamza’nın tedavisinin duyurulmasına destek veren gönüllüler tarafından açılan kermesi ziyaret eden Başkan Yıldızlı ve il yönetim kurulu üyeleri tüm Kocaeli halkına bir kez daha çağrıda bulundu.
45 GÜN KALDI
Hamza için az bir süre kaldığını hatırlatan Başkan Yıldızlı, “SMA hastası evladımız Hamza için sürekli olarak duyurularımızı yineliyoruz, var gücümüzle bu sürece katkı sunmaya çalışıyoruz. Tedavisine 45 gün içerisinde başlanılması gerekiyor. Devlet tarafından SMA hastaları için gereken ilaç ve tedavi karşılanmıyor. Bu tedavi sadece yurtdışında yapılabiliyor ve gerekli miktar 2.1 milyon Euro. Hamza’ya ve diğer çocuklarımızı dayanışma gücümüzle nefes olacağız. Bir kez daha tüm Kocaeli halkını Hamza’mızın bu mücadelesine ortak olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.