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25 Ara 2020 - 20:56- Gündem G: 25 Ara 2020 - 20:57

Başkan Yıldızlı’dan Hamza bebek için anlamlı çağrı

Kocaelili SMA hastası Hamza bebeğin tedavisine başlanılması adına bağış etkinliklerini sürekli olarak duyuran CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve il yönetimi bu kez 41 Burda AVM içerisindeki Alaçatı Muhallebicisi önünde açılan kermesi ziyaret etti.

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Hamza’nın tedavisinin duyurulmasına destek veren gönüllüler tarafından açılan kermesi ziyaret eden Başkan Yıldızlı ve il yönetim kurulu üyeleri tüm Kocaeli halkına bir kez daha çağrıda bulundu.

45 GÜN KALDI

Hamza için az bir süre kaldığını hatırlatan Başkan Yıldızlı, “SMA hastası evladımız Hamza için sürekli olarak duyurularımızı yineliyoruz, var gücümüzle bu sürece katkı sunmaya çalışıyoruz. Tedavisine 45 gün içerisinde başlanılması gerekiyor. Devlet tarafından SMA hastaları için gereken ilaç ve tedavi karşılanmıyor. Bu tedavi sadece yurtdışında yapılabiliyor ve gerekli miktar 2.1 milyon Euro. Hamza’ya ve diğer çocuklarımızı dayanışma gücümüzle nefes olacağız. Bir kez daha tüm Kocaeli halkını Hamza’mızın bu mücadelesine ortak olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
# Kocaeli, destek

25 Ara 2020 - 20:56 - Gündem

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