Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
25 Ara 2020 - 21:01- Gündem G: 25 Ara 2020 - 21:05

Yeni korona tedbiri! 28 Aralık'tan itibaren zorunlu

Türkiye, koronavirüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda 28 Aralık'tan itibaren hava yolu ile 30 Aralık'tan sonra ise kara yolu ile ülkemize gelecek olan yolculardan son 72 saatte alınmış negatif PCR testi sonuç belgesi isteyecek.
mask

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, dünyayı tehdit etmeyi sürdüren Kovid-19 salgınının kontrolüne yönelik en güncel bilimsel gelişmeleri takip ettiklerini ve tedbirleri aldıklarını belirtti. Koca, açıklamasının devamında, 28 Aralık Pazartesi gününden itibaren yurt dışından hava yolu ile, 30 Aralık tarihinden itibaren ise hava, kara ve deniz yolu ile gelen tüm yolcuların son 72 saatte yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmesi gerektiğini duyurdu.

YENİ REDBİRLERE İHTİYAÇ DUYULDU

Bakan Koca, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Dünyayı tehdit etmeye devam eden Kovid-19 salgınının kontrolüne yönelik en güncel bilimsel gelişmeleri takip ediyor ve tedbirlerimizi alıyoruz. Tüm dünyada vaka sayılarının artması ve salgının hız kazanması sebebiyle yurtdışından gelişlerde yeni tedbirlere ihtiyaç duyulmuştur."

TEST UYGULAMASI 1 MART'A KADAR SÜRECEK

"28 Aralık Pazartesi gününden itibaren yurtdışından hava ile; 30 Aralık tarihinden itibaren ise hava, kara ve deniz yolu ile gelen tüm yolcuların son 72 saatte yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmesi gerekmektedir. Negatif PCR testi sonucunu ibraz etmeyenler Türkiye'ye gelirken uçağa bindirilmeyecektir. Ülkemize girişte hudut kapısında testini ibraz etmeyenler ikamet edecekleri adreslerde karantina altına alınacaktır. Bu uygulama 1 Mart 2021 tarihine kadar devam edecektir."

MUTASYONA UĞRAMIŞ VİRÜS DANİMARKA VE GÜNEY AFRİKA'DA DA GÖRÜLDÜ

"Öte yandan son dönemde İngiltere'deki vaka artışları ile ilişkili olduğu bildirilen, mutasyona uğramış SARS-CoV-2 virüsünün Danimarka ve Güney Afrika'da da görüldüğü bildirilmiştir. Virüsün bu yeni değişkeninin ülkemize girişini önlemek için son 10 günde İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'da bulunan ve Türkiye'ye gelen kişiler ise hem son 72 saatte yapılmış negatif test sonuçlarını ibraz edecek hem de ikamet edecekleri yerde karantinaya alınacaktır. Karantinanın 7. gününde yapılacak olan 2. testleri de negatif çıkarsa karantinaları sonlandırılacak, pozitif çıkarsa tedavi altına alınacaklardır."

25 Ara 2020 - 21:01 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başkan Yıldızlı’dan Hamza bebek için anlamlı çağrı mask
Başkan Yıldızlı’dan Hamza bebek için anlamlı çağrı
İzmit Belediyesinin adını kullanarak vatandaşı dolandırıyorlar mask
İzmit Belediyesinin adını kullanarak vatandaşı dolandırıyorlar
Sepaş Enerji’den bilgi güncelleme çağrısı mask
Sepaş Enerji’den bilgi güncelleme çağrısı
Kongre merkezi bölgesinde üstgeçit montajı yapılacak mask
Kongre merkezi bölgesinde üstgeçit montajı yapılacak
Başiskele'ye ikinci mesire alanı geliyor mask
Başiskele'ye ikinci mesire alanı geliyor
2021 Sonbahar - Kış Modası mask
2021 Sonbahar - Kış Modası
Anket Asgari ücret ne kadar olmalı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Su kesintisi öncesi kombileri kontrol etmeyi unutmayın! mask
Su kesintisi öncesi kombileri kontrol etmeyi unutmayın!
Kocaeli'de iki gün sular kesilecek mask
Kocaeli'de iki gün sular kesilecek
Vatandaş istedi, İzmit Belediyesi gerçekleştirdi mask
Vatandaş istedi, İzmit Belediyesi gerçekleştirdi
İki genç kızın dehşet anları mask
İki genç kızın dehşet anları
Darıca’dan da grev kararı çıktı mask
Darıca’dan da grev kararı çıktı
Pişmaniyeciler alanı 6 bin liraya gitti mask
Pişmaniyeciler alanı 6 bin liraya gitti

GALERİ

CHP’liler Kocaeli’yi asgari ücret pankartları ile donattı mask
CHP’liler Kocaeli’yi asgari ücret pankartları ile donattı
BARO’ya 12 taze kan mask
BARO’ya 12 taze kan
Bu takside ne para geçiyor, ne yolcu taşıyor mask
Bu takside ne para geçiyor, ne yolcu taşıyor
D-100’de 5 araç birbirine girdi: 1 yaralı mask
D-100’de 5 araç birbirine girdi: 1 yaralı
DEAŞ’ın tetikçisi ve istihbaratçısı Kocaeli’de yakalandı mask
DEAŞ’ın tetikçisi ve istihbaratçısı Kocaeli’de yakalandı
Kocaelispor - Uşakspor 2-0 mask
Kocaelispor - Uşakspor 2-0
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL