Yeni korona tedbiri! 28 Aralık'tan itibaren zorunlu

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, dünyayı tehdit etmeyi sürdüren Kovid-19 salgınının kontrolüne yönelik en güncel bilimsel gelişmeleri takip ettiklerini ve tedbirleri aldıklarını belirtti. Koca, açıklamasının devamında, 28 Aralık Pazartesi gününden itibaren yurt dışından hava yolu ile, 30 Aralık tarihinden itibaren ise hava, kara ve deniz yolu ile gelen tüm yolcuların son 72 saatte yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmesi gerektiğini duyurdu.

YENİ REDBİRLERE İHTİYAÇ DUYULDU

Bakan Koca, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Dünyayı tehdit etmeye devam eden Kovid-19 salgınının kontrolüne yönelik en güncel bilimsel gelişmeleri takip ediyor ve tedbirlerimizi alıyoruz. Tüm dünyada vaka sayılarının artması ve salgının hız kazanması sebebiyle yurtdışından gelişlerde yeni tedbirlere ihtiyaç duyulmuştur."

TEST UYGULAMASI 1 MART'A KADAR SÜRECEK

"28 Aralık Pazartesi gününden itibaren yurtdışından hava ile; 30 Aralık tarihinden itibaren ise hava, kara ve deniz yolu ile gelen tüm yolcuların son 72 saatte yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmesi gerekmektedir. Negatif PCR testi sonucunu ibraz etmeyenler Türkiye'ye gelirken uçağa bindirilmeyecektir. Ülkemize girişte hudut kapısında testini ibraz etmeyenler ikamet edecekleri adreslerde karantina altına alınacaktır. Bu uygulama 1 Mart 2021 tarihine kadar devam edecektir."

MUTASYONA UĞRAMIŞ VİRÜS DANİMARKA VE GÜNEY AFRİKA'DA DA GÖRÜLDÜ

"Öte yandan son dönemde İngiltere'deki vaka artışları ile ilişkili olduğu bildirilen, mutasyona uğramış SARS-CoV-2 virüsünün Danimarka ve Güney Afrika'da da görüldüğü bildirilmiştir. Virüsün bu yeni değişkeninin ülkemize girişini önlemek için son 10 günde İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'da bulunan ve Türkiye'ye gelen kişiler ise hem son 72 saatte yapılmış negatif test sonuçlarını ibraz edecek hem de ikamet edecekleri yerde karantinaya alınacaktır. Karantinanın 7. gününde yapılacak olan 2. testleri de negatif çıkarsa karantinaları sonlandırılacak, pozitif çıkarsa tedavi altına alınacaklardır."