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25 Ara 2020 - 21:26- Spor G: 25 Ara 2020 - 21:27

Mert Yavuz Payas’a veda edebilir

Payasspor’un İzmitli futbolcusu Mert Yavuz, 3-1 kazandıkları Belediye Derincespor maçını değerlendirdi. Hak edilmiş bir galibiyete imza attıklarını ifade eden Mert, Payas ekibinden ayrılabileceğini de belirtti.

Erdem ÖVÜÇ
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Kocaelispor’un eski futbolcularından ve “Atom Karınca” olarak bilinen başarılı orta saha oyuncusu Mert Yavuz, Payasspor olarak Belediye Derincespor karşısında hak edilmiş bir galibiyete imza attıklarını belirtti ve şu şekilde konuştu: Zor bir süreçten geçiyoruz. Ancak maça çıkınca her şeyi unutmamız ve sadece mücadele etmemiz gerektiğini biliyorduk. Derince’nin gücünü biliyorduk. Dikkatli olmak zorundaydık.

ZAMAN GEÇTİKÇE İNANCIMIZ ARTTI

Tüm takım arkadaşlarım 90 dakika boyunca çok ekstra oynadı. Açıkçası Derince’yi beklediğimiz kadar iyi bulmadığımızı ifade edebilirim. Maç içinde zaman ilerledikçe galibiyete olan inancımız da arttı. Öne geçtik ancak hemen golü yedik. Derince’nin attığı golde rakibimizin elle oynama durumu söz konusu. İtiraz ettik ancak faydası yok.

HAKKIMIZDA HAYIRLISI OLSUN

Skor 1-1’ken goller kaçırdık, rakibimiz çizgiden top çıkardı. İkinci yarıda orta sahada top kaptık ve ikinci golü bulduk. Kalan sürede de çok baskı yediğimizi düşünmüyorum. 90. dakikada 3-1’i bulduk ve maçı da kazandık. Kesinlikle hak ettiğimiz bir galibiyetti. Herkesi kutluyorum. Kendim ile ilgili şu an bir şey söyleyemiyorum. Buradaki süreç biraz zahmetli geçiyor. Kulübün eski başkanı tekrar geri geldi. Hakkımızda hayırlısı olsun.

ERDEM ÖVÜÇ

# Derince, Maç

25 Ara 2020 - 21:26 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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