Mert Yavuz Payas’a veda edebilir

Kocaelispor’un eski futbolcularından ve “Atom Karınca” olarak bilinen başarılı orta saha oyuncusu Mert Yavuz, Payasspor olarak Belediye Derincespor karşısında hak edilmiş bir galibiyete imza attıklarını belirtti ve şu şekilde konuştu: Zor bir süreçten geçiyoruz. Ancak maça çıkınca her şeyi unutmamız ve sadece mücadele etmemiz gerektiğini biliyorduk. Derince’nin gücünü biliyorduk. Dikkatli olmak zorundaydık.
ZAMAN GEÇTİKÇE İNANCIMIZ ARTTI
Tüm takım arkadaşlarım 90 dakika boyunca çok ekstra oynadı. Açıkçası Derince’yi beklediğimiz kadar iyi bulmadığımızı ifade edebilirim. Maç içinde zaman ilerledikçe galibiyete olan inancımız da arttı. Öne geçtik ancak hemen golü yedik. Derince’nin attığı golde rakibimizin elle oynama durumu söz konusu. İtiraz ettik ancak faydası yok.
HAKKIMIZDA HAYIRLISI OLSUN
Skor 1-1’ken goller kaçırdık, rakibimiz çizgiden top çıkardı. İkinci yarıda orta sahada top kaptık ve ikinci golü bulduk. Kalan sürede de çok baskı yediğimizi düşünmüyorum. 90. dakikada 3-1’i bulduk ve maçı da kazandık. Kesinlikle hak ettiğimiz bir galibiyetti. Herkesi kutluyorum. Kendim ile ilgili şu an bir şey söyleyemiyorum. Buradaki süreç biraz zahmetli geçiyor. Kulübün eski başkanı tekrar geri geldi. Hakkımızda hayırlısı olsun.
ERDEM ÖVÜÇ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.