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25 Ara 2020 - 22:10- Spor G: 25 Ara 2020 - 22:11

Olsun artık kızlar!

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyespor yarın (Cumartesi) Ormanspor’u konuk edecek.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Son 7 maçında 6 yenilgi alan ve maç fazlası ile sekizinci sırada yer alan mavi yeşillilerde hedef zorlu maçı kazanıp lig için yeni bir sayfa açmak. İzmit Belediyespor’da eksik oyuncu bulunmuyor. Erteleme maçı olduğu için kadroda yer alamayan İnci, yarınki maçta sahadaki yerini alabilecek. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’ndaki karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşmayı TBF Youtube kanalı canlı olarak yayınlayacak.
# İzmit, Spor, Maç

25 Ara 2020 - 22:10 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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