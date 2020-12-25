Olsun artık kızlar!

Son 7 maçında 6 yenilgi alan ve maç fazlası ile sekizinci sırada yer alan mavi yeşillilerde hedef zorlu maçı kazanıp lig için yeni bir sayfa açmak. İzmit Belediyespor’da eksik oyuncu bulunmuyor. Erteleme maçı olduğu için kadroda yer alamayan İnci, yarınki maçta sahadaki yerini alabilecek. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’ndaki karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşmayı TBF Youtube kanalı canlı olarak yayınlayacak.