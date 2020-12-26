DSÖ'den korona aşılarıyla ilgili hayalleri yıkan sözler

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı kullanılmaya başlanan aşıların koruyuculuğuna dair ellerinde kanıt olmadığını söyledi. Jasarevic, "Bu nedenle aşı olan herkesin, toplumun genelini korumaya ve toplumsal bağışıklığın kazanılmasını sağlayana kadar gerekli önlemleri almaya devam etmesi, fiziksel mesafe kuralına uyması, maske kullanması, ellerini temizlemesi ve kalabalık yerlerden kaçınması gerçekten önemli" dedi.

"MUTASYONLA İLGİLİ ÇALIMALAR SÜRÜYOR"

Independent Türkçe'den Benan Kepsutlu'ya konuşan Jasarevic, aşıların mutasyona uğrayan virüsler üzerinde de etkili olup olmayacağına ilişkin soruya "Dünya Sağlık Örgütü olarak bu değişimin virüsün davranışını nasıl etkileyeceğini anlamak, daha ciddi bir hastalığa neden olup olmayacağını görmek için de Birleşik Krallık ve Güney Afrika'daki sağlık yetkilileriyle yakın temas halindeyiz. Mutasyona uğrayan Kovid-19'un, aşılar üzerinde etkili olup olmayacağı çalışmaları da devam ediyor" şeklinde yanıt verdi.

"AŞILARIN ENFENSİYONA KARŞI KORUDUĞUNA DAİR KANIT YOK"

Aşıların şimdiye kadar hastalık gelişimine kadar etkili olduğunu söyleyen Jasarevic, "Kişinin enfekte olmasını engelleyip engellemeyeceğini bilmiyoruz. Bu aşıların enfeksiyona karşı koruduğunu gösteren kanıtımız yok. Bu nedenle aşı olan herkesin, toplumun genelini korumaya ve toplumsal bağışıklığın kazanılmasını sağlayana kadar gerekli önlemleri almaya devam etmesi, fiziksel mesafe kuralına uyması, maske kullanması, ellerini temizlemesi ve kalabalık yerlerden kaçınması gerçekten önemli" ifadesini kullandı.