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26 Ara 2020 - 10:54- Ekonomi G: 26 Ara 2020 - 10:56

“Vodafone Red’le Mücbir Sebepler”e özel süpermarket yanımda’da 50 tl hediye

Vodafone, yedinci haftasına giren “Vodafone Red’le Mücbir Sebepler” kapsamında çok özel bir kampanya tanıttı. Yayın için verilen linkten Red’li olmak için başvuru yapanlar, Süpermarket Yanımda’da 50 TL hediye çeki kazanacak. Kampanya 48 saat geçerli olacak.
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Vodafone Red, Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş’ın sevilen Instagram canlı yayını “Vodafone Red’le Mücbir Sebepler” sponsorluğu kapsamında kazandıran kampanyalar tanıtmaya devam ediyor.  Red’li olmak isteyenlere özel yeni bir teklif geliştiren Vodafone, “Vodafone Red’le Mücbir Sebepler” için oluşturulan http://vftr.co/ redlemucbirsebepler linkinden başvuru yapan müşterilere Süpermarket Yanımda’da 50 TL hediye çeki sunuyor. 27 Aralık saat 23:59 itibarıyla 48 saat geçerli olan kampanya sayesinde kullanıcılar hem online market alışverişlerini hızlı, kolay ve güvenilir bir biçimde yapma, hem de Red dünyasının ayrıcalıklarından yararlanma imkânı buluyor. 

27 kategoride 7 bini aşkın ürün

Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden erişilen Süpermarket Yanımda’da 27 kategoride 7 bini aşkın ürün istegelsin kalitesiyle sunuluyor. Market alışverişini kolaylaştıran Süpermarket Yanımda’da seçilen ürünler seçilen tarih ve saat aralığında tüketiciye ulaştırılıyor. Süpermarket Yanımda servisi, İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Bodrum’da kullanılabiliyor.

Ayrıcalıklı Red dünyası

Vodafone Red, müşterilerine pek çok ayrıcalık sunuyor. Vodafone TV servisini 12 ay ücretsiz kullanabilen Red’li müşteriler, Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası içinde indirimli antikor testinden ücretsiz araç yıkamaya ve Yemeksepeti’nde indirimli menülere kadar birçok fırsattan yararlanabiliyor. Ayrıca, YouTube, WhatsApp, Instagram gibi en popüler uygulamaları sınırsız kullanabiliyorlar.

# Kocaeli, İstanbul

26 Ara 2020 - 10:54 - Ekonomi

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