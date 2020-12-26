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26 Ara 2020 - 11:00- Ekonomi G: 26 Ara 2020 - 11:27

Emeklilerin 2021 yılı maaş zammı belli oldu

Merkez Bankası tarafından yayınlanan beklenti anketi sonuçları ve TÜİK’in Tüketici Fiyat Endeksi açıklamalarına göre, emeklilerin yeni yılda en az yüzde 6, 35 zam alması kesinleşirken bu oranın yüzde 8’lere çıkması bekleniyor. Peki 2021 emekli maaş zam oranları ne kadar? 2021’de emekli ne kadar maaş alacak? 2021 SSK ve Bağkur emekli maaşları ne kadar?
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TÜİK Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksini açıkladı. Buna göre endeks geçen senenin aynı ayına göre yüzde 14,03 yükseldi. Bu orana göre emeklilerin yeni yılda en az yüzde 6, 35 zam alması kesinleşirken bu oranın yüzde 8’lere çıkması bekleniyor.

SSK ve Bağkur emeklileri için Ocak ayında gelen zamlarla birlikte maaşlarının 286,25 TL'ye varan artış görüleceği tahmin ediliyor. En yüksek emekli maaşı 6.375,37 TL olurken gelen zam oranı ile beraber 6.661,62 TL olacağı tahminler edilmekte.

MERKEZ BANKASI BEKLENTİ ANKETİ

Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Aralık ayı Beklenti Anketi  İstatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,47 iken, bu anket döneminde yüzde 14,18 oldu.

Bankanın tahminlerinde TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 14,30 ihtimalle yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 32,14 ihtimalle yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 32,95 ihtimalle ise yüzde 11,00 - 11,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Kaynak: Haber7

MEVCUT MAAŞI     % 6.35 ZAMLI MAAŞ   % 8 ZAMLI MAAŞ

1.500 TL                        1.595,25 TL          1,722,35 TL

1.600 TL                        1.701,60 TL          1,837,72 TL

1.800 TL                        1.914,30 TL          2,067,44 TL

2.000 TL                        2.127,00 TL          2,297,16 TL

2.200 TL                        2.339,70 TL          2,526,87 TL

2.400 TL                        2.556,00 TL          2,760,48 TL

2.600 TL                        2.765,10 TL          2,986,30 TL

2.800 TL                        2.977,80 TL          3,216,02 TL

3.000 TL                        3.190,50 TL          3,445,74 TL

3.200 TL                        3.403,20 TL          3,675,45 TL

3.400 TL                        3.616,90 TL          3,906,25 TL

4.000 TL                        4.254,00 TL          4,594,32 TL

26 Ara 2020 - 11:00 - Ekonomi

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