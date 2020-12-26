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26 Ara 2020 - 10:35- Gündem G: 26 Ara 2020 - 11:05

Sezer'den üç büyük proje açıklaması!

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Kocaeli ziyaretinde, Gölcük ile ilgili yapılan projelerle alakalı ne gibi gelişmelerin yaşandığıyla ilgili bir açıklama yaptı. Başkan Sezer, üç büyük proje ile ilgili çalışmaların hızla devam ettiğini müjdelerken, “Gölcük için azimle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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Başkan Sezer açıklamasında şunları söyledi: “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum, "Büyük Dönüşüm Kocaeli" programında; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Gölcük Kentsel Dönüşüm Plan Tadilatı sonrasında, fizibilite raporu ve proje üzerinde çalışmalara devam edilen Gölcük Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi ve bir dönem enkaz döküm sahası olarak kullanılan Örcün Mahallesi sınırları içinde yer alan ve yakın zamanda da ilk kazmanın vurulacağı Gölcük Millet Bahçesi Projesi ile ilgili bilgi verdi. Yine; Gölcük merkezi sahille buluşturacak doğu lojmanların yerine 224 yeni askeri lojman yapılması konusunda da; MSB ile görüşmelerin yürütülmesi için bürokratlara talimat verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a Gölcük'e kazandırdığı bu önemli projeler için çok teşekkür ederim. Gölcük için azimle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
# Kocaeli, Gölcük

26 Ara 2020 - 10:35 - Gündem

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