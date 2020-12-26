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26 Ara 2020 - 12:12- Gündem G: 26 Ara 2020 - 12:15

Koronavirüs aşılamalarının başlayacağı tarih belli oldu

Çin'den hafta başında Türkiye'ye gelmesi beklenen aşılar ilk olarak depolarda muhafaza edilecek ve iki haftalık güvenilirlik testinden geçirilecek. Koronavirüs aşısı, İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu onayından geçince tüm Türkiye'ye sevkiyat başlayacak. İlk aşılama 11 Ocak tarihinde sağlık çalışanları ve öncelikli gruplar ile başlayacak
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Çin'den sipariş edilen koronavirüs aşılarının hafta başında Türkiye'de olacağını açıklamasının ardından gözler aşılama sürecine çevrildi. Aşılar Türkiye'ye geldikten sonra Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün soğuk hava depolarında muhafaza edilecek, sonrasında ise Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarları tarafından iki hafta boyunca incelenecek, güvenilirlik testlerinden geçirilecek. Güvenilirlik testlerinin olumlu çıkması halinde ise Sağlık Bakanlığı'nın kurduğu Aşı Takip Sistemi'yle birlikte Türkiye'deki il ve ilçe sağlık müdürlükleri, kamu, özel ve vakıf üniversiteleri, halk sağlığı laboratuvarları, aile ve göçmen sağlığı merkezlerine sevkiyatı yapılacak. Aşılar, sevkiyatı yapılan merkezlerde 2-8 derece arasındaki buzdolaplarında saklanacak. Türkiye'nin dört bir yanında aşılama kapsamında başta sağlık çalışanları olmak üzere öncelikli grupların aşılanmasına 11-18 Ocak tarihleri arasında başlanacak.

'ÇİN AŞISI GÜVENİLİR VE SAKLAMASI KOLAY'

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuba Dal: "Çin Coronavac aşısının güvenilirlik testleri daha önce Çin'de gerçekleşti ve aşının koruyuculuğunun da yüksek olduğu gözlemlendi. İnsanlarda ciddi bir yan etkiye de rastlanmadı. Olumlu veriler geldikten sonra acil kullanım izni verildi. Bu izni almanın kolay olmadığını da hatırlatmak gerekiyor. Bütün güvenilirlik testlerin geçmiş olması gerekiyor. Ben de aşının Faz-3 çalışmasına katıldım ve herhangi bir yan etkisini görmedim."

"Şimdi ülkemizde de güvenilirlik testinden geçtikten sonra aşılama başlayacak. Açıklanan verilere göre, aşı güvenli ve güvenilir bir şekilde kullanabiliriz. Coronavac aşısının saklama koşulları diğer aşılara kıyasla daha kolay. Aşılama için de yeterli derecede sağlık çalışanımız mevcut. Aşı olsak bile maskelerimizi çıkarmamamız gerekiyor. Muhtemelen her 6 ayda bir koruyuculuğun devam etmesi için yeniden aşılanma olacak. Umut ediyoruz ki 2021 yılında Kovid-19'un artık gündemimizdeki yeri azalacak." dedi.

'AŞI OLMAMANIN RİSKİ ÖLÜMDÜR'

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Aşı olmanın riski çok düşük ama aşı olmamanın tehlikesi çok daha büyük. Aşı olmamak güvenli değil. Ben aşıların güvenli olduğuna inanıyorum. Aşıyla ilgili riskler çok düşük olduğu için göze alınabilecek risklerdir ama şu anda hastalığa yakalanma ve ölme riski çok daha büyük. Aşıların uygulanmaya başlanmasının ardından insanlar rahat edecek. Bizim satın alacağımız aşı için konuşuyorum, bunlar bizi rahatlatacaktır.

# Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs, aile

26 Ara 2020 - 12:12 - Gündem

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