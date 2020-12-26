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26 Ara 2020 - 12:40- Spor G: 26 Ara 2020 - 13:16

Hacettepespor-Kocaelispor (Canlı anlatım)

2. Lig beyaz grup temsilcimiz Kocaelispor Ankara'da Hacettepe ile karşılaşıyor.
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2. Lig beyaz grup temsilcimiz Kocaelispor Ankara'da Hacettepe ile karşılaşıyor. Karşılaşmayı buradan takip edebilirsiniz...

0'dk Maç başladı

Dk. 2 Kocaelisporda Bahattin'in şutunda top kaleci Yasin'de kaldı

Dk. 7: Hacettepe'de Musa ceza sahası dışından şu çekti top sağdan dışarıya çıktı.

Dk.9: Hacettepe ekibinde Mehmet'in şutunda top kaleci Bayram'da kaldı.

Dk. 13: kocaelisporda Bahattin'in çektiği şut rakip savunma oyuncusu Metehan'ın koluna çarptı. Ancak karşılaşmanın hakemi ceza sahasındaki pozisyonu devam ettirdi.

***

ETİMESGUT BELEDİYESİ ATATÜRK STADI
OĞUZHAN ÇAKIR(Hakem)
MERT BAYKAL(1. Yardımcı Hakem)
HASAN CEBECİ(2. Yardımcı Hakem)
AHMET BALKAN(Dördüncü Hakem)

Hacettepespor ilk 11

99. YASİN DAVUŞ
7. HÜSEYİN EREN BEKTAŞ
4. METEHAN MERT
14. ALİ EREN KARADAĞ
33. MUSA ŞAHİNDERE
23. KAAN YÜKSEL
8. VOLKAN KILIÇ
12. SERDARCAN ERALP
70. AHMET ARDA TUZCU
11. MUHAMMED ALİ BARUTCU
9. MEHMET CAN GÜNGÖR

Yedekler

15. YUSUF DENİZ AKBAY
28. KEMAL EMİRHAN AYDIN
3. MUHAMMET SELİM OKUR
80. UMUTCAN AKDENİZ
53. TAMER DEVRİM
17. RECEP YURDAKUL
88. ÇAYAN POSHOROĞLU
20. ATABERK GÖK
77. YAĞIZ SUAT BOLAT
19. SARP EKİNCİ
Teknik Sorumlu
GÖKHAN GEDİKALİ

Kocaelispor ilk 11

1. BAYRAM OLGUN
4. KEMAL CAN AYDEMİR
9. BATUHAN ER
22. MURAT CEM AKPINAR
27. SEMİH KARADENİZ
41. GÖKHAN MERAL
57. TAHA BATUHAN YAYIKCI
72. MUHAMMED GÖNÜLAÇAR
77. BENHUR KESER
80. İRFAN BAŞARAN
99. BAHATTİN KÖSE

Yedekler

17. İSMET YUMAKOĞULLARI
3. ERDİNÇ KARAKAŞ
5. ONUR ÖZTONGA
11. CEREM TALHA DİNÇER
14. YİĞİTALİ BAYRAK
19. İSA NALBANT
24. MERVAN YUSUF YİĞİT
61. NUMAN ÇÜRÜKSU
88. RAMAZAN ÇEVİK
89. MESUT ÖZDEMİR

Teknik Sorumlu
ERHAN ALTIN

# Maç

26 Ara 2020 - 12:40 - Spor

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