EMEP Genel Başkanı Akdeniz Gebze'deydi

Gebze'deki ziyaretlerine Baldur grevi ile başlayan Akdeniz, Baldur işçilerinin yanında olduklarını belirterek, "Burası bir yabancı sermaye, emek düşmanı politikalarla palazlanıyorlar. Tek adam rejiminden güç alabilirler ama burada işçi sınıfı var, partimiz var. İşçilerle kol kola bu grevi başarıya taşıyacağız" dedi. Akdeniz'e ziyaretlerinde Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan ve Gebze İlçe Başkanı Yusuf Akar da eşlik etti.

"ÖNCÜSÜ İŞÇİ SINIFI OLMALI"

Grevin ardından ziyaretlerine devam eden Akdeniz ilk ziyaretini Hak-İş'e bağlı Özçelik-İş Sendikası'na gerçekleştirdi. Özçelik-İş Gebze Şube Başkanı Şerafettin Koç, yeni bir söyleme ihtiyaç olduğunu belirterek, "Türkiye ilerlemiyor, geriye gidiyor her alanda. Bu gerileme işçilerde ve sendikalarda da var. Aynı organize sanayi içerisinde olan greve veya eyleme sendikalar, işçiler gitmiyor. Birlikteliğin olması gerekiyor. Biz Gebze Sendikalar Birliği olarak Türkiye'yi dönüştürmeyeceğiz belki ama bir farkındalık yaratacağız. Türkiye'nin yeni bir söyleme ihtiyacı var. Toplumu yeniden düzeltecek havaya ihtiyaç var. Bunun öncüsü de işçi sınıfı olmalı" dedi.

"BÜTÜN GÜCÜMÜZLE YANINIZDAYIZ"

Özçelik-İş ziyaretinin ardından Türk-İş'e bağlı Petrol-İş'i ziyaret eden Akdeniz burada, "Karşımızda çok sert bir duruş var. Tek tek mücadeleleri kıracaklar, o yüzden beraber topyekûn mücadele etmemiz gerekiyor. Demokrasi alanında da mücadele etmeliyiz. Bu süreci beraber aşmalıyız. Biz sizin sorunlarınızı sadece sizin olarak görmüyoruz. Sizin sorununuz bizim sorunumuz, bütün gücümüzle yanınızdayız" diye konuştu.

GEÇİŞ SÜRECİNİ ATLATACAĞIZ

Petrol-İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Eyüp Akdemir ise, "Çalışma hayatı yeni bir süreçle karşı karşıya. Bu süreçte de her sendikanın kendi içindeki yoğunluk Gebze Sendikalar Birliği'ni aksatıyor. Zorluklar var, kendi sorununla boğulup kalıyorsun ama bu böyle gidecek değil. Yeniden toparlanacak, bu geçiş sürecini atlatacağız. Eksikliklerimizi görmezsek hata yaparız, çuvaldızı biraz da kendimizi batırmamız gerekiyor" dedi.

"GREV TOPYEKUN SAHİPLENİLMELİ"

Sendika ziyaretlerinin ardından EMEP Gebze İlçe binasında basın emekçileriyle buluşan Akdeniz, onlarla da gündeme dair sohbet etti. "Siyaseti emek üzerinden kuran bir parti olarak Gebze bizim için önemli bir kent" diyen Akdeniz, grev gündemiyle konuşmasını sürdürdü: "18 yıllık AKP iktidarı döneminde 200 bin işçinin grevi yasaklandı. Artık grev hayal oldu. Patronlar, ‘Milli güvenlik’ bahanesinin arkasına sığınarak bunu önce sağlık, sonra temizlik işkolunda denediler. Şimdi işkolu farkı da gözetmiyorlar. Metalin, petro-kimyanın milli güvenlikle ne alakası olabilir? Bu gerekçeyle grev yasaklıyorlar. Dolayısıyla grev yasakları tıpkı Demokles'in kılıcı gibi işçi sınıfının tepesinde sallanıyor” dedi.

PETROL İŞ: Akdeniz, ziyaretler kapsamında Türk-İş'e bağlı Petrol-İş Sendikasını ziyaret etti