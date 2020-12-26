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26 Ara 2020 - 16:21- Asayiş G: 26 Ara 2020 - 16:25

Kural ihlali yapan 333 kişiye para cezası

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında yapılan kontrollerde kural ihlalleri yapan 333 kişiye idari para cezası uygulanırken çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 25 Aralık günü yapılan kontrollerde bin 354 iş yeri denetlenirken 18 bin 226 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 7 kişiye, maske takma kuralına uymadığı için 136 kişiye ve 1 iş yerine, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 31 şahsa, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 120 şahsa, korona virüs tedbirlerine uymayan 10 sürücüye, izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 7 iş yerine ve sosyal mesafe kuralına uymayan 21 şahsa olmak üzere toplam 333 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 55 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan, belediye, halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere bin 410 araç ve sürücüsü, terminalde yolcu taşımacılığı yapan 134 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam bin 544 araç kontrol edildi. 
# Kocaeli, koronavirüs, maske

26 Ara 2020 - 16:21 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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