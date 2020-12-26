Telefon dolandırıcısı tutuklandı

Alınan bilgiye göre Karamürsel'de ikamet eden 75 yaşındaki bir vatandaş, 14 Aralık 2020 günü telefonla arandı. Telefonda kendini polis ve savcı olarak tanıtan kişi, vatandaşın adının bir terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyona karıştığını, dediklerini harfiyen yapması halinde bu işten herhangi bir zarar görmeden kurtulacağı yalanı ile kandırıldı. Yapılan görüşmeler sonucunda vatandaş evde bulunan 425 bin TL parayı kendisi ile telefonda görüşen kişiye teslim etti. Bu paranın kısa sürede kendisine geri verileceği söylenen mağdur, şahısların kendisini aramaması, kendisi aradığında ise kendisini arayan numaraya ulaşamaması üzerine dolandırıldığını anlayarak polise şikayette bulundu.

2 KİŞİYİ 924 BİN TL DOLANDIRDI

Kocaeli Polisi olayla ilgili olarak yapmış olduğu çalışmalarda parayı teslim almaya gelen ve izini kaybettirmek amacıyla farklı saatlerde farklı noktalardan taksiye bindiğini tespit etti. Yapılan araştırma ve incelemeler sonucu yaşlı adamı arayarak kandıran ve parayı teslim alan kişinin İstanbul’da olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla İstanbul’da yakalanan F.S. gözaltına alınarak Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Gözaltına alınan şahısın sorgusu devam ederken, aynı zanlının geçtiğimiz Çarşamba günü aynı yöntem ile Yalova ilinde bir başka kişiyi 500 bin TL dolandırıldığı tespit edildi. İki farklı olayda 924 bin TL parayı dolandıran F.S. emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.