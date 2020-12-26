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26 Ara 2020 - 16:45- Eğitim G: 26 Ara 2020 - 16:46

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Kocaeli Okulları'nda üniversite ve bölüm tanıtım günleri başladı

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Kocaeli Okullarının, 11.sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği “Üniversite Tanıtım Günleri” etkinliğinin ilk haftasında Yeditepe Üniversitesi akademisyenleri ile buluştular.

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Üniversite ve bölüm tercih süreçleri öğrencilerin kendilerini tanımaları, ilgi, yetenek, değer ve beklentilerini keşfetmeleri ile başlayan, alternatiflerin değerlendirildiği ve uygunluğuna karar verildiği uzun soluklu bir yolculuğu ifade etmektedir. Öğrencilerin kişisel özellikleri kadar mesleklerin gerektirdiği nitelikler ve bunların ne kadar örtüştüğü de önem taşımaktadır. Bu doğrultuda öğrencilere seçenekleri değerlendirebilmeleri için fırsatlar oluşturan ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları, KYÖV Özel Anadolu Lisesi PDR birimi bu ilkeden hareketle, öğrencilerin kariyer planlama yolculuklarına eşlik edebilmek adına akademisyenler, meslek elemanları ve üniversiteler ile öğrencilerin buluştuğu “Üniversite ve Bölüm Tanıtım Günleri” düzenliyor.

Bu etkinlikler kapsamında Yeditepe Üniversitesi akademisyenleriyle bir araya gelerek öğrenciler tarafından en çok tercih edilen bölümlerden olan “Tıp” ve “Genetik ve Biyomühendislik” bölümleri hakkında bilgi alan ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları 11.sınıf öğrencileri üniversitede alınan dersler, staj ve iş olanakları, bölümlerin gerektirdiği nitelikler gibi birçok konuda merak ettiklerini sorma fırsatı yakaladılar. Akademisyenler tarafından öğrencilere hedef belirlemelerinin, verimli ve kararlı bir çalışma düzeni oluşturmalarının kariyer yolculuklarındaki önemli adımlar olduğu vurgulandı. Öğrenciler ve akademisyenlerle etkileşimli olarak ilki gerçekleştirilen Kariyer Sohbetleri bir sonraki buluşmada başka bir üniversite ve bölüm tanıtımında görüşmek üzere keyifle sonlandırıldı. “KYÖV Özel Anadolu Lisesi öğrencileri Yeditepe Üniversitesi akademisyenleriyle online platformda buluştu.”
# Kocaeli

26 Ara 2020 - 16:45 - Eğitim

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