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26 Ara 2020 - 17:54- Spor G: 26 Ara 2020 - 17:56

Belediyesi Kağıtspor: 73 - Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol: 71

Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 73 - Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol: 71
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Türkiye Basketbol Ligi'nin 12. haftasında  Kocaeli  Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, evinde Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol’u 73-71 mağlup etti

Salon: Atatürk
Hakemler: Önder Yılmaz xx, Apdullah Koputan xx, Benhür İlçer xx
KBB Kağıtspor: Burak Şaşmaz xx 7, Can Altıntığ xx 5, Sertay Gürsu xx 10, Mert Ulutaş x, Horace Gilbert Spencer xxx 21, Bora Hun Paçun xx 4, Anıl Atamış x, Sertan İbrahim Sarı xx 9, Hakan Şanlı xx 3, Keshun Deion Sherrill xxx 14
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol: Erkin Şenel xx 14, Murat Göktaş xx 9, Murat Can Esen x 6, Hazer Avci x, Cengiz Aydın Ergen x, Ali Ökmen x, Dusan Cantekin xxx 21, Mustafa Ali Baran x, Arda Erdoğan x 5, İsiah Jubree Umpig x 2, Ercan Bayrak xx 14
Başantrenör: Cengiz Karadağ
1. Periyot: 23-16 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
Devre: 40-31 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
3. Periyot: 58-50 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
# Kocaeli, Büyükşehir

26 Ara 2020 - 17:54 - Spor

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