Belediyesi Kağıtspor: 73 - Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol: 71

Türkiye Basketbol Ligi'nin 12. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, evinde Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol’u 73-71 mağlup etti
Salon: Atatürk
Hakemler: Önder Yılmaz xx, Apdullah Koputan xx, Benhür İlçer xx
KBB Kağıtspor: Burak Şaşmaz xx 7, Can Altıntığ xx 5, Sertay Gürsu xx 10, Mert Ulutaş x, Horace Gilbert Spencer xxx 21, Bora Hun Paçun xx 4, Anıl Atamış x, Sertan İbrahim Sarı xx 9, Hakan Şanlı xx 3, Keshun Deion Sherrill xxx 14
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol: Erkin Şenel xx 14, Murat Göktaş xx 9, Murat Can Esen x 6, Hazer Avci x, Cengiz Aydın Ergen x, Ali Ökmen x, Dusan Cantekin xxx 21, Mustafa Ali Baran x, Arda Erdoğan x 5, İsiah Jubree Umpig x 2, Ercan Bayrak xx 14
Başantrenör: Cengiz Karadağ
1. Periyot: 23-16 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
Devre: 40-31 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
3. Periyot: 58-50 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.