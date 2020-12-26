Vaka ve vefat sayısında düşüş

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. Bugün yapılan 178 bin 872 testle birlikte toplam test sayısı 23 milyon 605 bin 813’e ulaştı.
253 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Son 24 saatte semptom gösteren 3 bin 2 hastayla birlikte 15 bin 118 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 133 bin 373’e çıktı. Can kaybı da 253 artarak 19 bin 624’e yükseldi.
4 BİN 501 AĞIR HASTA VAR
Verilere göre 23 bin 231 kişinin daha iyileşmesiyle toplam iyileşen sayısı 1 milyon 994 bin 34’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.1, ağır hasta sayısı 4 bin 501 oldu.
BAKAN KOCA’DAN AŞI MESAJI
Sosyal medya hesabından güncel verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:
* Bugün tespit edilen 3.002 yeni hasta var. Vaka sayısı, aktif vaka sayısı ve hasta sayısı düşmeye devam ediyor.
* Ağır hasta sayımızdaki düşüş de devam ediyor. Bu güzel haberleri sürekli hale getirecek olan aşılama programı etkisini gösterene kadar mücadele.
DÜN 256 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
Sağlık Bakanlığı’nın 25 Aralık verilerine göre semptom gösteren 3 bin 199 hastayla birlikte 17 bin 543 yeni vaka tespit edilmişti.
256 kişi yaşamını yitirirken 35 bin 511 hasta sağlığına kavuşmuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.