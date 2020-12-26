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26 Ara 2020 - 19:23- Gündem G: 26 Ara 2020 - 19:26

Vaka ve vefat sayısında düşüş

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre semptom gösteren 3 bin 2 hastayla birlikte 15 bin 118 yeni vaka tespit edilirken 253 kişi hayatını kaybetti.
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. Bugün yapılan 178 bin 872 testle birlikte toplam test sayısı 23 milyon 605 bin 813’e ulaştı.

253 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Son 24 saatte semptom gösteren 3 bin 2 hastayla birlikte 15 bin 118 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 133 bin 373’e çıktı. Can kaybı da 253 artarak 19 bin 624’e yükseldi.

4 BİN 501 AĞIR HASTA VAR

Verilere göre 23 bin 231 kişinin daha iyileşmesiyle toplam iyileşen sayısı 1 milyon 994 bin 34’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.1, ağır hasta sayısı 4 bin 501 oldu.

BAKAN KOCA’DAN AŞI MESAJI

Sosyal medya hesabından güncel verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Bugün tespit edilen 3.002 yeni hasta var. Vaka sayısı, aktif vaka sayısı ve hasta sayısı düşmeye devam ediyor.

* Ağır hasta sayımızdaki düşüş de devam ediyor. Bu güzel haberleri sürekli hale getirecek olan aşılama programı etkisini gösterene kadar mücadele.

DÜN 256 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 25 Aralık verilerine göre semptom gösteren 3 bin 199 hastayla birlikte 17 bin 543 yeni vaka tespit edilmişti.

256 kişi yaşamını yitirirken 35 bin 511 hasta sağlığına kavuşmuştu.

# Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

26 Ara 2020 - 19:23 - Gündem

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