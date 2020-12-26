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26 Ara 2020 - 20:51- Gündem G: 26 Ara 2020 - 20:53

Şener Söğüt’ün akrabası koronavirüre yenildi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün, babasının amcasının oğlu  Pirali Söğüt (83) yakalandığı virüs nedeniyle tedavi gördüğü
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Pandemi döneminde kovid-19 virüsü nedeniyle en çok kayıp veren ailelerden olan Söğüt ailesinden bir kişi daha tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün, babasının amcasının oğlu Pirali Söğüt (83) yakalandığı virüs nedeniyle tedavi gördüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Körfez Barbaros Mahallesi’nde oturan Pirali Söğüt’ün yarın Körfez Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.
# Körfez, Derince, eğitim

26 Ara 2020 - 20:51 - Gündem

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