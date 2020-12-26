Mutasyonlu virüse Türkiye’de rastlandı mı? Bakan Koca’dan açıklama

İngiltere'de tespit edilen koronavirüsün mutasyona uğrayan ve daha bulaşıcı olduğu açıklanan yeni türü giderek yayılıyor.
BAKAN KOCA’DAN MUTASYON AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da mutasyonlu corona virüsüyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı.
İngiltere’nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanmadığının altını çizen Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
* Virüste MUTASYON ve varyasyon değişikliklerinin izlenmesi için Halk Sağlığı referans laboratuvarlarımız düzenli olarak ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekleri incelemektedir. Bu incelemeler kapsamında belirlenen varyasyon ve MUTASYONLAR Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılmaktadır.
* MUTASYON tedbir uygulamaları kapsamında son dönemde İNGİLTERE' DEN ülkemize gelen ve test sonucu pozitif çıkan kişilerin PCR örnekleri ile ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekler referans laboratuvarımızda TAM GEN SEKANSLAMA YÖNTEMİ ile incelenmiştir.
* Ne son dönemde yurda ilgili ülkelerden giriş yapan PCR pozitif vakalardan alınan numunelerde ne de yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İNGİLTERE ‘NİN rapor ettiği GEN MUTASYONUNA RASTLANMAMIŞTIR. Düzenli incelemelerimiz devam edecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.