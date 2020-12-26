Kocaeli’de mutfak tüpü patladı: 2 yaralı

Olay, Derince Sırrıpaşa Mahallesi Bülbül Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aydın A. isimli vatandaşın yaşadığı binanın giriş katında bulunan ardiyesindeki mutfak tüpünden sızan gaz nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama sırasında ardiyede bulunan Aydın A. ve Coşkun A., yaralandı.
Patlama sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Aydın A. ve Coşkun A. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Patlama neticesinde çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.