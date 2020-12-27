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27 Ara 2020 - 09:23- Gündem G: 27 Ara 2020 - 09:27

Büyükşehirle E-KPSS’ye hazırlandılar, büyük başarılara imza attılar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği E-KPSS kurslarına katılan 225 kursiyerin yüzde 80’i kamu kurumlarına yerleştirilmede yüksek puanlar alarak avantaj kazandı.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ÖSYM’nin 2 yılda bir düzenlediği E-KPSS için kurslar düzenledi. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nin de içinde bulunduğu 7 merkezde Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği kurslarda 225 birey eğitim aldı. Yüzde 80’i kamu kurumlarına yerleştirilmede yüksek puan elde ederken şimdi ise danışmanlık hizmeti verilecek.

225 KURSİYERE EĞİTİM

Kurslarda engel grubuna yönelik genel yetenek ve genel kültür kapsamında Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık dersleri işlendi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce verilen kurslarda 225 birey eğitim gördü.

MATERYAL VE ULAŞIM DESTEĞİ

E-KPSS hazırlık kursuna katılan kursiyerlere konu anlatımı kitabı, deneme ve soru bankası, defter ve çanta gibi eğitim materyali desteği sağlandı. Evlerinden sınav yerlerine ulaşım zorluğu yaşayan kursiyerlere Kocaeli Engelsiz Taksi araçları ile ulaşım desteği verilirken, kursiyerlerin sınav öncesi muhtemel heyecan ve stresle başa çıkabilmeleri amacıyla Kocaeli Üniversitesi tarafından ‘Online sınav stresi ile başa çıkma yöntemleri’ konulu seminer verildi.

 YÜZDE 80’LİK BAŞARI ORANI

Büyükşehir Belediyesinin açtığı kurslar meyvesini verdi. E-KPSS’ye hazırlanmak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kurslarını seçen bireylerin yüzde 80’i kamu kurumlarına yerleştirilecek bir puan elde etmeyi başardı. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencisi Mehmet Bekir Kılıç, büyük bir başarıya imza atan isimlerden biri. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nin desteği ile 18 yaşındaki Mehmet Bekir, E-KPSS’de 81 puan alarak büyük bir başarıya imza attı.

 HAYALİ DİĞER ÖĞRENCİLERE YARDIMCI OLMAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kurslarıyla büyük bir başarıya imza atan ikinci isim ise Meral Tütüncü. Lisans düzeyinde girdiği sınavdan 87 puan alan Tütüncü’nün hayalinde Kocaeli’de memur olmak ve sonraki E-KPSS için hazırlananlara yardımcı olmak var. Süreğen ve işitme engelli olan Tütüncü, “Kursta öğretmenler ile birlikte ders çalışmak, bilemediklerimizi sorup öğrenmek büyük bir motive kaynağı oldu. Daha çok şey öğrenme ve paylaşma imkânı bulduk” diyerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bu hizmetinden ötürü teşekkür etti.

E-KPSS TERCİHİ İÇİN DANIŞMANLIK DESTEĞİ

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından EKPSS sonucuna göre ilköğretim, lise, ön lisans, lisans tercihleri için engelli bireylere tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Ayrıca işitme engelli adaylar için işaret dili tercümanı desteğiyle tercih danışmanlığı desteği sağlanacak. Öğrencilerin aldığı puanlara göre engelli atamaları takip edilecek.

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27 Ara 2020 - 09:23 - Gündem

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