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27 Ara 2020 - 09:27- Gündem G: 27 Ara 2020 - 09:30

İki asker çığ altında kalarak şehit oldu

Hakkâri'de bir üs bölgesinin kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu iki asker çığ altında kalarak şehit oldu.
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Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde kar nedeniyle kapalı yolu açma çalışmaları esnasında iki asker çığ altında kaldı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

– Hakkâri Şemdinli bölgesinde bulunan bir üs bölgemizin kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu iki personelimiz çığ altında kalmıştır.

BİR ASKERİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

– Bir personelimiz yaralı olarak Yüksekova Devlet hastanesine kaldırılmış, bir personelimizi arama/kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Yaralanan personelimiz Yüksekova Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 26 Aralık 2020 tarihinde şehit olmuştur.

– Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

27 Ara 2020 - 09:27 - Gündem

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