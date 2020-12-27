Erhan Altın: Son düdüğe kadar maçı bırakmadık

Erhan Altın sözlerine futbolcuları kutlayarak başladı ve şu ifadelere yer verdi: Öncelikle evlatlarımı coşkulu futbolu, istek ve arzularını, hakemin son düdüğüne kadar galibiyeti kovaladıkları için kutluyorum. Genç, koşan ve dinamik bir takımla oynadık. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Sahanın da olumsuzluğu üzerine katlandı ve işimiz daha da güçleşti.
OYNATMAK İSTEMEDİLER
Oyunu güzelleştirmek adına elimizden geleni yaptık ve son dakikaya kadar organize olup kanatları kullanmak istedik. Rakibimiz de çok iyi mücadele etti. Onların da haklarını yemememiz lazım. Her şeylerini sahaya koydular. Ancak şu da var. Rakibimizde genç ve tecrübesiz futbolcular bulunuyor. Oyunu durdurmak ve bizi oynatmamak adına çalıştılar. Ancak biz hiç yılmadık, hep istedik. Ofansif olarak da tüm hamlelerimizi yaptık ve bunun da karşılığını gördük.
ÖNEMLİYDİ
Çok pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. İlla ki rakibimiz uzun toplarla kalemize gelecek. Onlar da mücadele ediyor neticesinde. Önemli olan, oluşan pozisyonları savunmamızın anlayışı ile bertaraf etmesidir. Uzun süredir maç oynamıyorduk. Her oynadığımız maç üzerimize yük bindiriyor. Bu nedenle bu 3 puan çok önemliydi.
TRANSFERİ ŞU AN DÜŞÜNMÜYORUM
İki sıkıntımız var. İlki, oyunun yönünü hızlı bir şekilde çeviremiyoruz. Diğeri de üçlü çerçeveye topu gönderirken zorlanıyoruz. Golü erken bulup farka gidebilecek bir takımız. Bunların üzerinde duruyoruz. Şu an itibari ile transferi düşünecek durumda değiliz. 17’sine kadar maçımız var. Bu maçlara konsantre oluyoruz.
BU İSTEK OLDUĞU SÜRECE
Her zaman derim. En kolay maç en zor, en zor maç en kolay maçtır. Beni mutlu eden bir şey var o da futbolcularımızın konsantrasyonu. İlk yarının bitimine 6 maç kaldı. Hedefe kilitlenmiş bir takımız ve dolayısı ile her maçımız final. Herkes bunun bilincinde. Bu istek ve arzu olduğu sürece en iyi yere geleceğiz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.