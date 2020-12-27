Erhan Altın: Son düdüğe kadar maçı bırakmadık

Erhan Altın sözlerine futbolcuları kutlayarak başladı ve şu ifadelere yer verdi: Öncelikle evlatlarımı coşkulu futbolu, istek ve arzularını, hakemin son düdüğüne kadar galibiyeti kovaladıkları için kutluyorum. Genç, koşan ve dinamik bir takımla oynadık. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Sahanın da olumsuzluğu üzerine katlandı ve işimiz daha da güçleşti.

OYNATMAK İSTEMEDİLER

Oyunu güzelleştirmek adına elimizden geleni yaptık ve son dakikaya kadar organize olup kanatları kullanmak istedik. Rakibimiz de çok iyi mücadele etti. Onların da haklarını yemememiz lazım. Her şeylerini sahaya koydular. Ancak şu da var. Rakibimizde genç ve tecrübesiz futbolcular bulunuyor. Oyunu durdurmak ve bizi oynatmamak adına çalıştılar. Ancak biz hiç yılmadık, hep istedik. Ofansif olarak da tüm hamlelerimizi yaptık ve bunun da karşılığını gördük.

ÖNEMLİYDİ

Çok pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. İlla ki rakibimiz uzun toplarla kalemize gelecek. Onlar da mücadele ediyor neticesinde. Önemli olan, oluşan pozisyonları savunmamızın anlayışı ile bertaraf etmesidir. Uzun süredir maç oynamıyorduk. Her oynadığımız maç üzerimize yük bindiriyor. Bu nedenle bu 3 puan çok önemliydi.

TRANSFERİ ŞU AN DÜŞÜNMÜYORUM

İki sıkıntımız var. İlki, oyunun yönünü hızlı bir şekilde çeviremiyoruz. Diğeri de üçlü çerçeveye topu gönderirken zorlanıyoruz. Golü erken bulup farka gidebilecek bir takımız. Bunların üzerinde duruyoruz. Şu an itibari ile transferi düşünecek durumda değiliz. 17’sine kadar maçımız var. Bu maçlara konsantre oluyoruz.

BU İSTEK OLDUĞU SÜRECE

Her zaman derim. En kolay maç en zor, en zor maç en kolay maçtır. Beni mutlu eden bir şey var o da futbolcularımızın konsantrasyonu. İlk yarının bitimine 6 maç kaldı. Hedefe kilitlenmiş bir takımız ve dolayısı ile her maçımız final. Herkes bunun bilincinde. Bu istek ve arzu olduğu sürece en iyi yere geleceğiz.