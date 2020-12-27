Kocaelispor’da İrfan şoku!

İrfan, ağrılarının olması üzerine maça devam edemedi ve oyuna 21. dakikada Yiğitali dahil oldu. Maçın ardından yapılan kontrollerin ardından İrfan’ın sağ ayak 5. tarak kemiğinin kırıldığı belirtildi. Bu şok olayın ardından İrfan 1 ay sahalardan uzak kalacak. Böylece Kocaelispor’un en yoğun maç takviminde yeşil siyahlılar önemli bir isminden faydalanamayacak.