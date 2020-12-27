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27 Ara 2020 - 09:55- Spor G: 27 Ara 2020 - 09:57

Kocaelispor’da İrfan şoku!

Kocaelispor’un sezon başında Bandırmaspor’dan renklerine bağladığı orta saha oyuncusu İrfan Başaran, Hacettepespor ile oynanan maçın 18. dakikasında bozuk olan zemine ters bastı ve sağ ayağından sakatlık geçirdi. Bir süre saha içinde tedavisi yapılan başarılı futbolcu güçlükle saha kenarına geldi.
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İrfan, ağrılarının olması üzerine maça devam edemedi ve oyuna 21. dakikada Yiğitali dahil oldu. Maçın ardından yapılan kontrollerin ardından İrfan’ın sağ ayak 5. tarak kemiğinin kırıldığı belirtildi. Bu şok olayın ardından İrfan 1 ay sahalardan uzak kalacak. Böylece Kocaelispor’un en yoğun maç takviminde yeşil siyahlılar önemli bir isminden faydalanamayacak.
# Maç

27 Ara 2020 - 09:55 - Spor

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