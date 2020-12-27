BİLNET Kocaeli, Hamza için harekete geçti

ABD'de gerçekleştirilebilen ve 2 milyon 200 bin euro gibi bir maliyeti bulunan hastalığın tedavisi için Hamza'nın 2 aydan daha kısa bir süresi kaldı. Hamza bebek için Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un çağrısıyla ilimizde başlatılan yardım kampanyasına BİLNET Okulları Kocaeli Kampüsü da dahil oldu. “Hamza’ya umut ol” çağrısıyla sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, “Bilnet Okulları Kocaeli Kampüsü olarak SMA hastası Hamza’ya nefes olmak adına oluşturduğumuz bağış kampanyasına desteklerinizi bekliyoruz” denildi. Yardım kampanyası için banka hesap bilgileri şöyle verildi:

Kuveyt Türk Katılım Bankası - Arzu AKTAŞ

TR11 0020 5000 0968 5226 4000 01

Açıklama: Hamza'ya Nefes Ol