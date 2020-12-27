BİLNET Kocaeli, Hamza için harekete geçti

ABD'de gerçekleştirilebilen ve 2 milyon 200 bin euro gibi bir maliyeti bulunan hastalığın tedavisi için Hamza'nın 2 aydan daha kısa bir süresi kaldı. Hamza bebek için Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un çağrısıyla ilimizde başlatılan yardım kampanyasına BİLNET Okulları Kocaeli Kampüsü da dahil oldu. “Hamza’ya umut ol” çağrısıyla sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, “Bilnet Okulları Kocaeli Kampüsü olarak SMA hastası Hamza’ya nefes olmak adına oluşturduğumuz bağış kampanyasına desteklerinizi bekliyoruz” denildi. Yardım kampanyası için banka hesap bilgileri şöyle verildi:
Kuveyt Türk Katılım Bankası - Arzu AKTAŞ
TR11 0020 5000 0968 5226 4000 01
Açıklama: Hamza'ya Nefes Ol
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.