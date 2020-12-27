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27 Ara 2020 - 09:56- Gündem G: 27 Ara 2020 - 09:58

BİLNET Kocaeli, Hamza için harekete geçti

Başiskele Bahçecik'te yaşayan Raif ve Şeyma Abuljoud çiftinin SMA hastası olan bebekleri Hamza'nın tedavi masraflarının karşılanması için Gönüllü Umut Elçileri Grubu tarafından yürütülen destek çalışmaları Kocaeli ve ülke genelinde devam ediyor.
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ABD'de gerçekleştirilebilen ve 2 milyon 200 bin euro gibi bir maliyeti bulunan hastalığın tedavisi için Hamza'nın 2 aydan daha kısa bir süresi kaldı. Hamza bebek için Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un çağrısıyla ilimizde başlatılan yardım kampanyasına BİLNET Okulları Kocaeli Kampüsü da dahil oldu. “Hamza’ya umut ol” çağrısıyla sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, “Bilnet Okulları Kocaeli Kampüsü olarak SMA hastası Hamza’ya nefes olmak adına oluşturduğumuz bağış kampanyasına desteklerinizi bekliyoruz” denildi. Yardım kampanyası için banka hesap bilgileri şöyle verildi:

Kuveyt Türk Katılım Bankası - Arzu AKTAŞ
TR11 0020 5000 0968 5226 4000 01
Açıklama: Hamza'ya Nefes Ol
# Kocaeli, yardım, açıklama

27 Ara 2020 - 09:56 - Gündem

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