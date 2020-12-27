Azeri kardeşlerimizle ortak kampta buluştuk

Pandemi düzeni kapsamında Judo milli takım kadrosunda bulunan mavi beyazlı sporculardan 5 kadın ve 2 erkek olmak üzere 7 judocu Judo Milli Takım Kampına davet edildi. Türk ve Azerbaycanlı kadın judocular Ankara’da ortak çalışma kampında bir araya geldiler. Eryaman’da bulunan TOHM’da süren antrenmanlar 30 Aralık tarihine kadar devam edecek. Büyükşehir Kağıtsporlu Ümit ve Genç judocular ile Azerbaycanlı olimpik kadın judocular, günde çift antrenman gerçekleştiriyor. Kondisyon ve randori ağırlıklı ortak çalışmanın sona ermesinin ardından Azerbaycan olimpik kadın takımı Doha’da 2021 yılının ilk organizasyonu olan Masterler müsabakalarına katılacak



ERKEKLER ANTALYA’DA… 8 ÜLKE ORTAK KAMPTA…

Büyükşehir Kağıtspor ve milli takımın Olimpik havuzun başarılı sporcularından Ömer Kemal Aydın ve Emirhan Karahan Antalya’ da düzenlenen kampta 2021 yılında düzenlenmesi planlanan olimpik müsabakalar öncesi antrenman gerçekleştiriyorlar. Antalya’da devam eden ve 8 Ocak 2021 tarihinde sona erecek ortak çalışma kampında, olimpik erkek milli takımı Azerbaycan, Macaristan, Kosova, Moldova, Belarus, Ukrayna, Yunanistan ve BAE judokaları ile randori ve dayanıklılık antrenmanları gerçekleştiriyor.