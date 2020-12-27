Azeri kardeşlerimizle ortak kampta buluştuk

Pandemi düzeni kapsamında Judo milli takım kadrosunda bulunan mavi beyazlı sporculardan 5 kadın ve 2 erkek olmak üzere 7 judocu Judo Milli Takım Kampına davet edildi. Türk ve Azerbaycanlı kadın judocular Ankara’da ortak çalışma kampında bir araya geldiler. Eryaman’da bulunan TOHM’da süren antrenmanlar 30 Aralık tarihine kadar devam edecek. Büyükşehir Kağıtsporlu Ümit ve Genç judocular ile Azerbaycanlı olimpik kadın judocular, günde çift antrenman gerçekleştiriyor. Kondisyon ve randori ağırlıklı ortak çalışmanın sona ermesinin ardından Azerbaycan olimpik kadın takımı Doha’da 2021 yılının ilk organizasyonu olan Masterler müsabakalarına katılacak
ERKEKLER ANTALYA’DA… 8 ÜLKE ORTAK KAMPTA…
Büyükşehir Kağıtspor ve milli takımın Olimpik havuzun başarılı sporcularından Ömer Kemal Aydın ve Emirhan Karahan Antalya’ da düzenlenen kampta 2021 yılında düzenlenmesi planlanan olimpik müsabakalar öncesi antrenman gerçekleştiriyorlar. Antalya’da devam eden ve 8 Ocak 2021 tarihinde sona erecek ortak çalışma kampında, olimpik erkek milli takımı Azerbaycan, Macaristan, Kosova, Moldova, Belarus, Ukrayna, Yunanistan ve BAE judokaları ile randori ve dayanıklılık antrenmanları gerçekleştiriyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.