Telefonu günlerdir kapalı

Bu arada kısa bir süre önce teknik kadroya dahil edilen Yusuf Yazıcı’ya, Bülent Baturman ile yolların ayrılmasının ardından A takım teknik direktörlüğü teklif edildi ancak Yazıcı, farklı anlaşılmalara yol açılabileceği endişesi ile bu görevi kabul etmedi. Yazıcı günlerdir telefonunu kapalı tutuyor. Derince ekibinde yeni teknik adamın il dışından olacağı ağırlık kazandı.