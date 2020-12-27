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27 Ara 2020 - 13:51- Spor G: 27 Ara 2020 - 13:53

Telefonu günlerdir kapalı

Kulüpte görev almak için milletvekilleri ve kimi bürokratlar araya sokuluyor.

Ali KÖKSAL
Ali KÖKSAL Tüm Haberleri
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Bu arada kısa bir süre önce teknik kadroya dahil edilen Yusuf Yazıcı’ya, Bülent Baturman ile yolların ayrılmasının ardından A takım teknik direktörlüğü teklif edildi ancak Yazıcı, farklı anlaşılmalara yol açılabileceği endişesi ile bu görevi kabul etmedi. Yazıcı günlerdir telefonunu kapalı tutuyor. Derince ekibinde yeni teknik adamın il dışından olacağı ağırlık kazandı.
# Derince

27 Ara 2020 - 13:51 - Spor

Muhabir Ali Köksal

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