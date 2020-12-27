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27 Ara 2020 - 13:53- Spor G: 27 Ara 2020 - 13:55

Verilen sözlerin takipçisi olacağız

Gebzespor Eskiçarşı taraftar grubu yaptığı açıklama ile Alaettin Kurt Stadı ve tesisler için Gebzespor'a verilen sözlerin takipçisi olacaklarını deklare etti.

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Gebzespor Eskiçarşı taraftar grubu yaptığı açıklama ile Alaettin Kurt Stadı ve tesisler için Gebzespor'a verilen sözlerin takipçisi olacaklarını deklare etti. Açıklamada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Belediyesi, Kocaeli ASKF ve Gebzespor arasında bir protokol yapılarak bu sözlerin imza altına alınacağı ve resmiyete döküleceği belirtildi. Açıklama şöyle: Gebze kamuoyu günlerdir Alaettin Kurt Stadının suni çime çevrilmesi ile ilgili fikirlerini beyan ediyor. Doğru bulanlar olduğu gibi daha önce Gebzespor'a verilen hiç bir sözün tutulmaması nedeni ile olumsuz karşılayanlar da oldukça fazla. Lakin bu sefer verilen sözler bir protokol ile imza altına alınacağı için Eskiçarşı da bu konuda olumlu bir tavır göstererek Gebzespor'un menfaatleri doğrultusunda hareket ediyor.
# Kocaeli, Büyükşehir, Gebze, açıklama

27 Ara 2020 - 13:53 - Spor

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