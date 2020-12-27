Seyircisiz maçta biber gazı sıkıldı

Türkiye Basketbol 2. Ligi C Grubu’nda Çorlu Belediyesi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi takımları arasında oynanan ve pandemi tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanan maçın sonunda olaylar çıktı. Polis olayları biber gazı sıkarak yatıştırdı. Çorlu ve Mersin temsilcileri arasında Çorlu Belediyesi Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada ilk periyodu 32 - 13 ilk yarıyı 46 - 33 önde tamamlayan ev sahibi ekip bir ara skor 54 - 54 eşitlense de final periyodunu 26 - 18 karşılaşmayı da 80 - 71 kazandı. Maçın son bölümünde maçı yenik sürdüren konuk ekip sporcuları ile protokol tribününde maçı izleyenler arasında gerginlik yaşandı.

PROTOKOL DIŞARI ÇIKARILDI

Sporcuların tribünde yöneldiği maçın gergin geçen son bölümlerinde tribünden maçı takip eden az sayıdaki kişi polis tarafından dışarı çıkarıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi sporcularından bazıları maçın bitiş düdüğünün ardından soyunma odasına giderken, tribünlerden atılan bir su şişesi sporculardan birine isabet edince, konuk takım sporcuları bu kez tribünlere yönelerek kendilerine küfür edildiğini de öne sürüp tribüne çıkmak istedi.