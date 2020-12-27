Kömür, Çorum’u yendi, İzmit’e havalı geliyor

Misli.com 2. Lig’de çarşamba günü Kocaelispor’a konuk olacak Zonguldak Kömür. Cumartesi günü evinde oynadığı maçta Çorum’u 1-0 yenerek üç puanı hanesine yazdırdı. 2. Lig Beyaz Grup 17. Haftasında Zonguldak Kömürspor, sahasında Çorum Futbol Kulübü'nü 1-0 yendi. Zonguldak ekibi yarın İzmit’e gelerek kampa girecek. Maç çarşamba günü 13.00’te başlayacak ve Kocaeli Stadyumu’nda seyircisiz oynanacak.
Zonguldak Kömürspor: 1 - Çorum Futbol Kulübü: 0
STAT: Devrek
HAKEMLER: Tolga Sancak **, Yiğit Çamlı **, Ertan Demirci **
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan Ören **, Emre * (Oktay 85 ?), Hakan ***, İlker **, Aykut **, Ali Fırat * (Berkan dk. 82 ?), Hüseyin * (Neşet dk. 69 *), Sinan Uzun **, Serbay **, Murat **, İhsan Furkan **
ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: Hasan Hüseyin **, Mehmet **, Salih **, Nafican **, Ertuğrul **, Kerem **, Onur **, Umut **, Mikail **, Cengiz * (Yılmaz dk. 80 ?), Sinan **
GOL: Hakan Çevik (dk. 90+3) (Zonguldak Kömürspor)
SARI KARTLAR: Hüseyin, İlker, Murat, Aykut (Zonguldak Kömürspor), Mehmet, Umut, Salih (Çorum Futbol Kulübü)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.