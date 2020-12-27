Başkent’te farkı kaçırdık! Son anda öldük öldük dirildik

Dk. 3: Kocaelispor’da Bahattin Köse’nin şutunda yerden seken top kaleci Yasin'de kaldı.

Dk. 7: Hacettepe'de Musa ceza sahası dışından şu çekti, top sağdan dışarıya çıktı.

Dk.9: Yine Hacettepe ekibinde Mehmet'in şutunda Bayram topu kontrol etmekte zorlanmadı.

Dk. 13: Kocaelispor’da bir kez daha kaleyi yokladı. Bahattin şutunda top rakip savunma oyuncusu Metehan'ın sağ koluna çarptı. Karşılaşmanın hakemi ceza sahası için gerçekleşen pozisyonu devam ettirdi. Kocaelisporlu futbolcuların itirazları kararı değiştirmedi.

Dk. 17: Kocaelispor'da İrfan sağ ayak tarak kemiğinden sakatlandı.

Dk. 18: İrfan oyuna devam edemeyecek. Sekerek oyunun dışına geldi. İrfan’ın yerine oyuna Yiğital girdi.

Dk.19: Kocaelispor gole çok yaklaştı. Bahattin'in pasında Batuhan yakın mesafeden topa yatarak vurdu ancak top üstten dışarıya çıktı.

Dk. 24 Kocaelispor'da günün başarılı isimlerinden Murat Cem soldan ortaladı. Bahattin topa kafayla vurdu, bu top da sağdan dışarıya çıktı.

Dk.28: Gökhan Meral sağ kanattan serbest vuruş kullandı. Bahattin topa kafayla vurdu. Top bir kez daha üstten dışarıya çıktı.

Dk.30: Kocaelispor akıl almaz bir gol daha kaçırdı. Sağ kanattaki Murat Cem'in pasında top kaleci Yasin’i geçti ve Bahattin’e geldi.Bahattin boş kale yerine topu sağ ayağının dışı ile yaptığı vuruş sonrası dışarıya gönderdi.

Dk. 34: Murat Cem ceza sahası dışından şut çekti. Yasin gole izin vermedi.



İKİNCİ YARI RAKİP AÇILDI…

Dk. 60: Ev sahibi ekipte Ahmet Arda şut çekti. Savunmadan seken top iyi yer tutan kaleci Bayram'da kaldı.

Dk. 63: Hacettepe yine tehlikeli oldu. Soldan yapılan ortada rakipten önce Gökhan Meral ters kademe yaptı ve araya girerek mutlak pozisyonu önledi.

Dk.65: Hacettepe ekibinde oyuna sonradan giren Selim yaklaşık 40 metre topu sürdü. Bir anda kaleci Bayram’ı karşısında gören Selim’in şutu istediği gibi olmadı. Zoru yapan Selim, kolayı beceremedi.

Dk. 74: Sağdan gelişen Hacettepe atağında Mehmet Can topa istediği gibi vuramadı.

Dk.83: Kocaelispor gole yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Kemal Can kafayla topa vurdu. Kaleci Yasin sağına uçarak topu son andakornere tokatladı.

Dk. 89: Kocaelispor'da oyuna ikinci yarıda giren ve hayli istekli görülen Cerem Talha'nın şutunda Yasin topun hakimi oldu.

Dk. 90: Yiğitali'ninceza sahası içinden çektiği şutta Yasin topu soluna uçarak son anda uzaklaştırdı.

Dk. 90+3: Hacettepe’de ekibinde Selim, Yiğitali ile girdiği ikili mücadele sonrasında ceza sahası içinde yer kaldı. Hakem Oğuzhan Çakır pozisyona devam kararı verdi. Başkent temsilcisi pozisyona yoğun itirazda bulundu ancak karar değişmedi.

Dk. 90+5: Uzatmanın son saniyelerinde Kocaelispor serbest vuruş kazandı. Ceza sahası içine gönderilen top Cerem’den sekti ve Benhur’a geldi. Benhur ilk harekette topu rakibinden kurtardı ve beklemeden sol köşeye topu gönderdi. Maç boyunca çok sayıda top çıkaran Yasin bu kez çaresiz kaldı ve topun ağlara gitmesine engel olamadı.

Dk.90+8: Son atakta tehlikeli noktadan Hacettepe ekibi serbest vuruşu değerlendiremedi ve maç sona erdi.