Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
27 Ara 2020 - 13:59- Spor G: 27 Ara 2020 - 14:01

Başkent’te farkı kaçırdık! Son anda öldük öldük dirildik

2.Lig Beyaz Grup’ta oynanan Hacettepespor – Kocaelispor maçında Yeşil Siyahlılar adeta saç baş yoldururken, golü son dakikada buldu. Tam iki puan birden gitti denirken, 3 puanı yine hanemize yazdırdık ve zirveye tırmanışını sürdürdü. İşte bu nefes kesen maçın  önemli anları…
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Dk. 3: Kocaelispor’da Bahattin Köse’nin şutunda yerden seken top kaleci Yasin'de kaldı.

Dk. 7: Hacettepe'de Musa ceza sahası dışından şu çekti, top sağdan dışarıya çıktı.

Dk.9: Yine Hacettepe ekibinde Mehmet'in şutunda Bayram topu kontrol etmekte zorlanmadı.

Dk. 13: Kocaelispor’da bir kez daha kaleyi yokladı. Bahattin şutunda top rakip savunma oyuncusu Metehan'ın sağ koluna çarptı. Karşılaşmanın hakemi ceza sahası için gerçekleşen pozisyonu devam ettirdi. Kocaelisporlu futbolcuların itirazları kararı değiştirmedi.

Dk. 17: Kocaelispor'da İrfan sağ ayak tarak kemiğinden sakatlandı.

Dk. 18: İrfan oyuna devam edemeyecek. Sekerek oyunun dışına geldi. İrfan’ın yerine oyuna Yiğital girdi.

Dk.19: Kocaelispor gole çok yaklaştı. Bahattin'in pasında Batuhan yakın mesafeden topa yatarak vurdu ancak top üstten dışarıya çıktı.

Dk. 24 Kocaelispor'da günün başarılı isimlerinden Murat Cem soldan ortaladı. Bahattin topa kafayla vurdu, bu top da sağdan dışarıya çıktı.

Dk.28: Gökhan Meral sağ kanattan serbest vuruş kullandı. Bahattin topa kafayla vurdu. Top bir kez daha üstten dışarıya çıktı.

Dk.30: Kocaelispor akıl almaz bir gol daha kaçırdı. Sağ kanattaki Murat Cem'in pasında top kaleci Yasin’i geçti ve Bahattin’e geldi.Bahattin boş kale yerine topu sağ ayağının dışı ile yaptığı vuruş sonrası dışarıya gönderdi.

Dk. 34: Murat Cem ceza sahası dışından şut çekti. Yasin gole izin vermedi.


İKİNCİ YARI RAKİP AÇILDI…

Dk. 60: Ev sahibi ekipte Ahmet Arda şut çekti. Savunmadan seken top iyi yer tutan kaleci Bayram'da kaldı.

Dk. 63: Hacettepe yine tehlikeli oldu. Soldan yapılan ortada rakipten önce Gökhan Meral ters kademe yaptı ve araya girerek mutlak pozisyonu önledi.

Dk.65: Hacettepe ekibinde oyuna sonradan giren Selim yaklaşık 40 metre topu sürdü. Bir anda kaleci Bayram’ı karşısında gören Selim’in şutu istediği gibi olmadı. Zoru yapan Selim, kolayı beceremedi.

Dk. 74: Sağdan gelişen Hacettepe atağında Mehmet Can topa istediği gibi vuramadı.

Dk.83: Kocaelispor gole yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Kemal Can kafayla topa vurdu. Kaleci Yasin sağına uçarak topu son andakornere tokatladı.

Dk. 89: Kocaelispor'da oyuna ikinci yarıda giren ve hayli istekli görülen Cerem Talha'nın şutunda Yasin topun hakimi oldu.

Dk. 90: Yiğitali'ninceza sahası içinden çektiği şutta Yasin topu soluna uçarak son anda uzaklaştırdı.

Dk. 90+3: Hacettepe’de ekibinde Selim, Yiğitali ile girdiği ikili mücadele sonrasında ceza sahası içinde yer kaldı. Hakem Oğuzhan Çakır pozisyona devam kararı verdi. Başkent temsilcisi pozisyona yoğun itirazda bulundu ancak karar değişmedi.

Dk. 90+5: Uzatmanın son saniyelerinde Kocaelispor serbest vuruş kazandı. Ceza sahası içine gönderilen top Cerem’den sekti ve Benhur’a geldi. Benhur ilk harekette topu rakibinden kurtardı ve beklemeden sol köşeye topu gönderdi. Maç boyunca çok sayıda top çıkaran Yasin bu kez çaresiz kaldı ve topun ağlara gitmesine engel olamadı.

Dk.90+8: Son atakta tehlikeli noktadan Hacettepe ekibi serbest vuruşu değerlendiremedi ve maç sona erdi.

# Maç

27 Ara 2020 - 13:59 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
FIFA standartlarında futbol sahası  mask
FIFA standartlarında futbol sahası 
Kömür, Çorum’u yendi, İzmit’e havalı geliyor mask
Kömür, Çorum’u yendi, İzmit’e havalı geliyor
Seyircisiz maçta biber gazı sıkıldı mask
Seyircisiz maçta biber gazı sıkıldı
Verilen sözlerin takipçisi olacağız mask
Verilen sözlerin takipçisi olacağız
Telefonu günlerdir kapalı mask
Telefonu günlerdir kapalı
Azeri kardeşlerimizle ortak kampta buluştuk mask
Azeri kardeşlerimizle ortak kampta buluştuk
Anket Asgari ücret ne kadar olmalı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Darıca’dan da grev kararı çıktı mask
Darıca’dan da grev kararı çıktı
İfadesi şok etti! "Cinsel organını ağzıma sokmak istedi" mask
İfadesi şok etti! "Cinsel organını ağzıma sokmak istedi"
İnşaatı kontrole gelen mühendis rögara düştü mask
İnşaatı kontrole gelen mühendis rögara düştü
İzmit'teki o binalar hakkında yıkım kararı verildi mask
İzmit'teki o binalar hakkında yıkım kararı verildi
Emeklilerin 2021 yılı maaş zammı belli oldu mask
Emeklilerin 2021 yılı maaş zammı belli oldu
Kocaeli’de mutfak tüpü patladı: 2 yaralı mask
Kocaeli’de mutfak tüpü patladı: 2 yaralı

GALERİ

Deprem anında pencereden atladı mask
Deprem anında pencereden atladı
Şarampole uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı mask
Şarampole uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Hacettepespor-Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Hacettepespor-Kocaelispor (Canlı anlatım)
Hem evi hem de kefen parası yandı! mask
Hem evi hem de kefen parası yandı!
CHP’liler Kocaeli’yi asgari ücret pankartları ile donattı mask
CHP’liler Kocaeli’yi asgari ücret pankartları ile donattı
TEM’de 3 araç çarpıştı: 1 yaralı mask
TEM’de 3 araç çarpıştı: 1 yaralı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL