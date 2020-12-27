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27 Ara 2020 - 14:02- Spor G: 27 Ara 2020 - 14:03

İşte bu bizim perimiz: 91-89

Kadınlar Basketbol Süper Ligi temsilcimiz İzmit Belediyespor, OGM Ormanspor takımını konuk etti ve güçlü rakibini 91-89 yenerken, kendine geldi.
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi temsilcimiz İzmit Belediyespor, OGM Ormanspor takımını konuk etti ve güçlü rakibini 91-89 yenerken, kendine geldi. Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 13. haftasında İzmit Belediyespor, Ankaralı rakibini uzatma devresinde yenerken, uzu aradan sonra galip gelmenin tadını çıkardı.

İzmit Belediyespor: 91 - OGM Ormanspor: 89


SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu

HAKEMLER: Ali Köseoğlu **, Seyhan Topaloğlu **, Sedef Yarici **

İZMİT BELEDİYESPOR: Miray Şahin *, Gülşah Duman * 6, Kübra Erat * 3, Elif Emirtekin * 3, Egle Siksniute *** 23, Ericak Wheeler *** 33, İnci Güçlü *, Milica Jovanovic * 9, Clarissa Cristina Dos Santos ** 14

BAŞANTRENÖR: Hasan Fırat Okul

OGM ORMANSPOR: Angelica Danielle Robinson *** 24, Riquna Uneik Williams ** 13, Nilay Kartaltepe *, Sinem Ataş *, Şerife Alperi Onar *** 23, Meltem Avci * 9, Damla Gezgin * 6, Brittney Chrisanti Sykes ** 12, Ashley Janeen Walker * 2

BAŞANTRENÖR: Alper Durur

1. Periyot: 19-21 (OGM Ormanspor lehine), Devre: 38-41 (OGM Ormanspor lehine), 3. Periyot: 69-58 (İzmit Belediyespor lehine), 4. Periyot: 80-80, 1. Uzatma Devresi: 91-89 (İzmit Belediyespor lehine)

# İzmit, Spor

27 Ara 2020 - 14:02 - Spor

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