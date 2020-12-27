İşte bu bizim perimiz: 91-89

Kadınlar Basketbol Süper Ligi temsilcimiz İzmit Belediyespor, OGM Ormanspor takımını konuk etti ve güçlü rakibini 91-89 yenerken, kendine geldi. Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 13. haftasında İzmit Belediyespor, Ankaralı rakibini uzatma devresinde yenerken, uzu aradan sonra galip gelmenin tadını çıkardı.
İzmit Belediyespor: 91 - OGM Ormanspor: 89
SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu
HAKEMLER: Ali Köseoğlu **, Seyhan Topaloğlu **, Sedef Yarici **
İZMİT BELEDİYESPOR: Miray Şahin *, Gülşah Duman * 6, Kübra Erat * 3, Elif Emirtekin * 3, Egle Siksniute *** 23, Ericak Wheeler *** 33, İnci Güçlü *, Milica Jovanovic * 9, Clarissa Cristina Dos Santos ** 14
BAŞANTRENÖR: Hasan Fırat Okul
OGM ORMANSPOR: Angelica Danielle Robinson *** 24, Riquna Uneik Williams ** 13, Nilay Kartaltepe *, Sinem Ataş *, Şerife Alperi Onar *** 23, Meltem Avci * 9, Damla Gezgin * 6, Brittney Chrisanti Sykes ** 12, Ashley Janeen Walker * 2
BAŞANTRENÖR: Alper Durur
1. Periyot: 19-21 (OGM Ormanspor lehine), Devre: 38-41 (OGM Ormanspor lehine), 3. Periyot: 69-58 (İzmit Belediyespor lehine), 4. Periyot: 80-80, 1. Uzatma Devresi: 91-89 (İzmit Belediyespor lehine)
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.