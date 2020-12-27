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27 Ara 2020 - 14:14- Gündem G: 27 Ara 2020 - 14:17

Körfez'de trafik düzenlemesi

TCDD tarafından Körfez ilçesi Hereke'de yürütülen 3. hızlı tren hattı inşaatı nedeniyle İSAŞ yüklenicisi tarafından ana isale hattı güzergah değişikliği yapılacak
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TCCD tarafından Hereke’de 3. hızlı tren hattı inşaatı nedeniyle İSAŞ yüklenicisi tarafından ana isale hattı güzergah değişikliği çalışmaları yapılacak. 28 Aralık Pazartesi günü 23.00 itibariyle başlayacak çalışmalar kapsamında 4 güzergahta önlemler alınacak.

4 GÜZERGAHTA TRAFİK DÜZENLEMESİ

Bu kapsamda çalışma süresince Körfez ilçesi Hacı Akif Mahallesi Tayyar Yıldırım Caddesi'nin Nuh Çimento Fabrikası Liman girişinde trafik düzenlemesine gidilerek trafik diğer şeritten kontrollü olarak sağlanacak. Körfez ilçesi Şirinyalı Mahallesi Sahil Yolu Caddesi tek şerit kapatılarak trafik veya şeritten kapatılarak trafik diğer şeritten kontrollü olarak sağlanacak.

KAPALI PAZAR ÖNÜ

Körfez ilçesi Kirazlıyalı Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nin 30 Ağustos Caddesi ile Orgeneral Cemal Gürsel Caddesi arasında kalan bölümü araç trafiğine kapatılacak. Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Hamit Kaplan Bulvarı kapalı Pazar önü bulvarının kuzey tarafı kapatılacak güney tarafı ortadan bölünerek kontrollü trafik akışı sağlanacaktır.

# Körfez

27 Ara 2020 - 14:14 - Gündem

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