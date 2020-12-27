İzmit'te yaşayan 78 yaşındaki Necmettin Cirit ve 71 yaşındaki Birsen Cirit çifti, bir süre önce yakalandıkları korona virüs nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Tedavi süreçleri devam eden çiftten Necmettin Cirit ve 5 saat sonrasında ise eşi Birsen Cirit hayatını kaybetti. Bir günde iki acı haberi alan çiftin yakınları üzüntüye boğuldu. Necmettin ve Birsen Cirit, Sakarya’nın Akyazı ilçesi Küçücek Merkez Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi.
27 Ara 2020 - 15:47- Gündem Güncelleme: 27 Ara 2020 - 17:43
57 yıllık evli çift 5 saat ara ile korona virüse yenildi
İzmit'te ikamet eden 57 yıllık evli çift, 5 saat ara ile korona virüse yenildi. Çift, Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yan yana toprağa verildi.
# İzmit
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.