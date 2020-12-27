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27 Ara 2020 - 15:47- Gündem G: 27 Ara 2020 - 17:42

Kocaeli'de 5 kişi koronaya yenildi

Koronavirüs tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de can almaya devam ediyor. Bugün Kocaeli'de 5 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti.
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Firdevs Yılmaz vefat etti

İzmit Veliahmet Mahallesinde ikamet eden Alemdar Kebabın sahibi merhum Yusuf Yılmaz 5 çocuk annesi Firdevs Yılmaz (78) Alzheimer rahatsızlığına bağlı Covid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.

Güldane Moğultay vefat etti

İzmit Sanayi Mahallesinde ikamet eden inşaat ustası Selahattin Moğultay’ın eşi 5 çocuk annesi Sanayi Mahallesi Muhtarı İsmail Moğultay’ın babaannesi Güldane Moğultay (70) Covid-19 rahatsızlığına bağlı kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Cenazesi Kullar Merkez Mezarlığında toprağa verildi.

Safiye Ün vefat etti

İzmit Çukurbağ Mahallesinde ikamet eden Seka emeklisi Engin Ün’ün eşi 3 çocuk annesi Safiye Ün (65) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.

Saniye Yaşa vefat etti

Kartepe Ataevler Mahallesinde ikamet eden çiftçi Hüseyin Yaşa’nın eşi 3 çocuk annesi Saniye Yaşa (86) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi Sakarya Geyve Menekşe Oruç Köyü Mezarlığında toprağa verildi.

Fatma Çolak vefat etti

Başiskele Sahil Mahallesinde ikamet eden Sarıyer Börek firmasının kurucusu merhum Fevki Çolak’ın eşi, Tarihi Sarıyer Börek markası sahipleri Erdeniz Çolak, Ekrem Çolak, ve Dilek Avunduk’un anneleri Fatma Çolak (78) Covid-19 rahatsızlığına bağlı kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Çolak’ın cenazesi Pazartesi günü (bugün) Körfez Mezarlığında toprağa verilecek.

# Körfez, çocuk, İzmit

27 Ara 2020 - 15:47 - Gündem

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