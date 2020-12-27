Kocaeli'de 5 kişi koronaya yenildi

Firdevs Yılmaz vefat etti
İzmit Veliahmet Mahallesinde ikamet eden Alemdar Kebabın sahibi merhum Yusuf Yılmaz 5 çocuk annesi Firdevs Yılmaz (78) Alzheimer rahatsızlığına bağlı Covid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
Güldane Moğultay vefat etti
İzmit Sanayi Mahallesinde ikamet eden inşaat ustası Selahattin Moğultay’ın eşi 5 çocuk annesi Sanayi Mahallesi Muhtarı İsmail Moğultay’ın babaannesi Güldane Moğultay (70) Covid-19 rahatsızlığına bağlı kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Cenazesi Kullar Merkez Mezarlığında toprağa verildi.
Safiye Ün vefat etti
İzmit Çukurbağ Mahallesinde ikamet eden Seka emeklisi Engin Ün’ün eşi 3 çocuk annesi Safiye Ün (65) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.
Saniye Yaşa vefat etti
Kartepe Ataevler Mahallesinde ikamet eden çiftçi Hüseyin Yaşa’nın eşi 3 çocuk annesi Saniye Yaşa (86) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi Sakarya Geyve Menekşe Oruç Köyü Mezarlığında toprağa verildi.
Fatma Çolak vefat etti
Başiskele Sahil Mahallesinde ikamet eden Sarıyer Börek firmasının kurucusu merhum Fevki Çolak’ın eşi, Tarihi Sarıyer Börek markası sahipleri Erdeniz Çolak, Ekrem Çolak, ve Dilek Avunduk’un anneleri Fatma Çolak (78) Covid-19 rahatsızlığına bağlı kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Çolak’ın cenazesi Pazartesi günü (bugün) Körfez Mezarlığında toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.