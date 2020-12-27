27 Ara 2020 - 15:47- Gündem

Kocaeli'de 5 kişi koronaya yenildi

Koronavirüs tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de can almaya devam ediyor. Bugün Kocaeli'de 5 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti.