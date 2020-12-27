Yavuz Sultan Kur'an Kursu’nun tahsisi yapıldı  

Yavuz Sultan Mahallesi’nde mülkiyeti Derince Belediyesi’ne ait olan D Plaza’daki iş yerinin bir kısmı bölge halkının ihtiyaçları doğrultusunda Kur’an Kursu olarak dizayn edildi. Başkan Aygün’ün önem verdiği ve sık sık bölgeye giderek yerinde incelediği bu çalışmalar tamamlandı. Derince Belediyesi ekiplerinin tüm bakım, onarım ve tadilat işlemlerini gerçekleştirdiği kurs merkezinin İlçe Müftülüğü’ne tahsisi için Derince Belediyesi’nde protokol imzalandı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ile Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil’in imzaladığı protokolle Yavuz Sultan Kur'an Kursu kullanımı için İlçe Müftülüğü’ne tahsis edildi. İmza töreninde Derince Belediye Başkan Yardımcısı Abbas Bayrak ve Fen İşleri Müdürü Yalçın Yalçınkaya da hazır bulundu.

EĞİTİM ODASI

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, protokolün hayırlı olmasını temenni ederek “Bugüne dek yaptığımız hizmetler ve hayata geçirdiğimiz projelerimizde önceliğimiz daima halkımızın talepleri oldu. İnanıyorum ki bu anlayışla inşa ettiğimiz Kur’an Kursumuz da hayırlara vesile olacak. Kur'an Kursumuz, Derince’mizde ve bu merkezimizde eğitim görecek kursiyerlerimize hayırlı olsun” dedi. Müftü Amil de Kur’an Kursu’nun tefrişatındaki katkılarından dolayı Başkan Aygün’e ve Derince Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti. Yaklaşık 296 m2’den oluşan ve içerisinde bay, bayan ve 4-6 yaş grubu çocuklar olmak üzere üç ayrı eğitim odasının yer aldığı Kur’un Kursu, 365 gün hizmet vererek bölgede çok önemli bir ihtiyacı karşılayacak.