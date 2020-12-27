Sağlık çalışanlarına ballı destek

Kocaeli Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Derneği koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarına moral amaçlı bal dağıtımında bulunacak. Yarından itibaren öncelikle sağlık ocaklarını daha sonra tüm hastaneleri kapsayacak şekilde kavanozla bal dağıtımı olacak. Konuyla Kocaeli Tarım ve Arıcılık Derneği Bölge Temsilcisi Eyüp Sultan Keskin,"Bu zor dönemde bizim için canla başla çalışan sağlık çalışanlarımızı unutmamak adına bu şekilde bir destekte bulunmak istedik. Yarından itibaren ziyaretler başlayacak ve tüm ilçelerde bal dağıtımımız gerçekleşecek" dedi.