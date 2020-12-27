Ayşe Kuşoğlu vefat etti

İzmit Topçular Mahallesi Akçakent Sitesi'nde ikamet eden, emekli öğretmen Feyzi Kuşoğlu'nun eşi, İnci Kuşoğlu ve İlker Kuşoğlu'nun anneleri Ayşe Kuşoğlu (72), kronik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi Derince 17 Ağustos Şehitler Mezarlığı'nda Aile Kabristanı'nda toprağa verildi.