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27 Ara 2020 - 16:40- Gündem G: 27 Ara 2020 - 17:42

Yılbaşı için ek genelge! Tedbirler tek tek sıralandı

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili ek genelge gönderdi. Genelgeye göre konaklama tesisleri ve kiralık villa benzeri yerler dahil hiçbir mekanda yılbaşı partisi ve kutlama yapılmasına izin verilmeyecek.

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İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili ek genelge gönderdi. Genelgede, kontrolsüz şekilde bir araya gelinmesine neden olacak yılbaşı partilerinin yapılmamasının "tercih" değil "zorunluluk" olduğu belirtildi.

YILBAŞI PARTİSİ YAPILMASINA İZİN VERİLMEYECEK

Genelgeye göre konaklama tesisleri ve kiralık villa benzeri yerler dahil hiçbir mekanda yılbaşı partisi/kutlama yapılmasına izin verilmeyecek. Yılbaşında uygulanacak kısıtlamalar ve illerdeki Kovid-19 tedbirleri, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi'nden 24 saat takip edilecek.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE VE İSTİHBARAT BİRİMLERİ TEYAKKUZDA

Kovid-19'la mücadeleye ilişkin sosyal medyaya yansıyabilecek her türlü aykırılık, siber suçlarla mücadele ve istihbarat birimlerince takip edilecek. Kısıtlamalar süresince engelliler, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak.
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27 Ara 2020 - 16:40 - Gündem

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