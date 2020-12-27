Eski Valilik Konağı restorasyonunda sona gelindi

Kentimizin en önemli tarihi yapılarında biri olan Eski Valilik Konağı’nda, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 2020 yılının başında restorasyon çalışması başlamıştı. İzmit Kozluk Mahallesi, Kültür Tepesinde bulunan Valilik Konağı 20. yüzyılın ilk yarısında inşa edilmişti. Cumhuriyet’in ilk dönem mimari üslubunu yansıtan iki katlı konağın restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Gürsoy İnşaat tarafından yapılan restorasyonun ihale bedeli 726 bin 661 lira olarak belirlenmişti.
VERİLEN SÜREDE TAMAMLANAMADI
Tamamlanması için 150 gün süre verilen çalışmalar planlanan zamanda tamamlanamadı. 10 Temmuz olarak belirlenen restorasyon bitiş süresi pandemi nedeni ile sekteye uğradı. Vali konağı ve Defterdar lojmanı olmak üzere bitişik nizamda iki ayrı bina olarak inşa edilen yapı, son olarak Kocaeli Dokümantasyon Merkezi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdürlüğü ve Valilik hizmetlerinde kullanılıyordu. Restorasyonu tamamlanan bina, yine aynı kurumlar tarafından kullanılmaya devam edilecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.